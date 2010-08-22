به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل هادی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان ساری افزود: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام بازگشایی مدارس با همکاری مجمع امور صنفی و تعامل و هماهنگی با سایر دستگاههای مرتبط با اجرای گشت های مشترک که از تاریخ ششم مرداد ماه اغاز و در حال اجراست و بازرسان این اداره به صورت فشرده کار رصد قیمت ها وشناسایی عوامل سود جو و متخلفان اقتصادی را در اهم برنامه های نظارتی خود قرار داده اند.

وی خاطرنشان کرد: بازرسان این اداره از ابتدای طرح تاکنون از تعداد دو هزار و 331 واحد صنفی استان بازرسی که منجر به تشکیل 405 فقره پرونده تخلف به ارزش ریالی 834 میلیون و 931 هزار ریال شده است.

هادی نژاد افزود: مهمترین تخلفات انجام شده گرانفروشی، عدم درج قیمت و سایر تخلفات بوده و کالاهای مورد تخلف از قبیل مواد غذایی و پروتئینی، شیرینی جات، پوشاک ، لوازم التحریر بوده و همچنین تعداد151مورد گزارش تخلف به واحد ستاد خبری 124 واصل که 47 مورد آن متخلف شناخته شدند.

وی تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی می توانند مراتب را با تلفن 124 اعلام نمایند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس اداره بازرگانی ساری گفت: در راستای تنظیم بازار داخلی در ایام ماه مبارک رمضان با توجه به افزایش تقاضای عمومی برای خرید انواع مواد غذایی و پروتئینی و شیرینی های مرسوم این ماه نظیر زولبیا و بامیه و نیز با نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس ، اداره بازرگانی ساری فرایند نظارت و کنترل بازار را با تمرکز نیروهای بازرسی و ستادی با شدت خاصی پیگیری می کند.