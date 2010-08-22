سید مهدی غیاثی، که تیمش در هفته سوم رقابت‌های فوتسال لیگ برتر کشور مقابل تیم صنایع گیتی پسند اصفهان مغلوب شد با انتقاد از مسئولان استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان این مطلب گفت: هیچ مسئولی در این شهر به تیم ما کمک نکرده است و اگر تلاش و حمایت مدیرکل تربیت بدنی استان قم نبود مطمئن باشید استان قم نماینده‌ای در لیگ برتر نداشت.



وی تصریح کرد: تیم فوتسال کیش ایر متعلق به مردم قم است و همه باید در موفقیت این تیم شرکت کنند ولی متأسفانه نه استاندار، نه شهردار و نه هیچ مقام دیگری در این شهر به تیم فوتسال کیش ایر که نماینده فوتسال قم در لیگ برتر کشور است کمکی نکرده است.



مدیر تیم فوتسال کیش ایر در خصوص شکست تیمش مقابل گیتی پسند گفت: ما می‌توانستیم مقابل این تیم قدرتمند یک بازی پایاپایی را به نمایش بگذاریم، ولی اشتباهات فردی بازیکنان جوان تیم، این شکست را به ما تحمیل کرد.



وی ادامه داد: تیم گیتی پسند یکی از تیم‌هایی است که مبلغ هنگفتی را امسال هزینه کرده و اگر به تک تک بازیکنان این تیم نگاه‌ کنیم بیشترشان سابقه حضور در مسابقات آسیایی را دارند و هزینه‌ای که این تیم انجام داده است با هزینه تیم ما قابل مقایسه نیست، ولی با این وجود بچه‌ها با توجه به بضاعت خودشان بازی خوبی را ارائه دادند.



مدیر تیم فوتسال کیش ایر، تغییر و تحول در کادر فنی تیمش را منطقی ندانست و اظهار داشت: الان و در این مقطع، صحیح نیست که از کادر فنی گله‌مند باشیم چرا که ما تیمی را تحویل کادر فنی دادیم که تقریبا تیم از هم پاشیده شده بود و در فصل گذشته در رده دوازدهم جدول قرار گرفت و این تیم زمان می‌خواهد تا به شرایط ایده آل خود برسد.



وی در پایان گفت: من به شما اطمینان می‌دهم که تیم ما در لیگ امسال در رده هفتم و هشتم جدول رده بندی قرار خواهد گرفت.

