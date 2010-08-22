اتمام طرح محتوایی سه موزه تاریخی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اسدالله محمدپور پیش از ظهر یکشنبه در جمع اعضای شورای برنامه ریزی استان گفت: طرح مطالعات محتوایی موزه تاریخی شهر فردوس، موزه گیاهان دارویی خضری و موزه سرایان توسط مشاور به اتمام رسیده است.

وی اضافه کرد: در این راستا پس از اخذ اعتبار کافی و انجام مطالعات معماری و طراحی داخلی و ... وارد فاز اجرایی، راه اندازی و تجهیز خواهد شد.

به گفته وی با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات در ماه رمضان، ساعت کاری موزه های استان هر روز به جز دوشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 13 است.

محمدپور در ادامه همچنین جریان ثبت جهانی شدن یک اثر تاریخی را گسترده دانست که در بین کشورها و استان ها برای آن رقابت وجود دارد.

وی بر جذب گردشگر و توجه به ظرفیت های منحصر به فرد استان تاکید کرد و بیان داشت: رصد ستارگان در منطقه سه قلعه سرایان نه تنها در استان و بلکه در دنیا هم ویژه بوده و یکی از 50 نقطه در کشور است که برای رصد ستارگان بهترین شرایط را دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در پایان مصوبه کارگروه میراث فرهنگی استان درباره معرفی منطقه سه قلعه به عنوان منطقه گردشگری نجومی و ثبت جهانی باغ های استان در این جلسه را خواستار شد.