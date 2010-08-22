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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

اتمام طرح محتوایی سه موزه تاریخی در خراسان جنوبی

اتمام طرح محتوایی سه موزه تاریخی در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از اتمام طرح مطالعات محتوایی سه موزه تاریخی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اسدالله محمدپور پیش از ظهر یکشنبه در جمع اعضای شورای برنامه ریزی استان گفت: طرح مطالعات محتوایی موزه تاریخی شهر فردوس، موزه گیاهان دارویی خضری و موزه سرایان توسط مشاور به اتمام رسیده است.

وی اضافه کرد: در این راستا پس از اخذ اعتبار کافی و انجام مطالعات معماری و طراحی داخلی و ... وارد فاز اجرایی، راه اندازی و تجهیز خواهد شد.

به گفته وی با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات در ماه رمضان، ساعت کاری موزه های استان هر روز به جز دوشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 13 است. 

محمدپور در ادامه همچنین جریان ثبت جهانی شدن یک اثر تاریخی را گسترده دانست که در بین کشورها و استان ها برای آن رقابت وجود دارد.

وی بر جذب گردشگر و توجه به ظرفیت های منحصر به فرد استان تاکید کرد و بیان داشت: رصد ستارگان در منطقه سه قلعه سرایان نه تنها در استان و بلکه در دنیا هم ویژه بوده و یکی از 50 نقطه در کشور است که برای رصد ستارگان بهترین شرایط را دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در پایان مصوبه کارگروه میراث فرهنگی استان درباره معرفی منطقه سه قلعه به عنوان منطقه گردشگری نجومی و ثبت جهانی باغ های استان در این جلسه را خواستار شد.

کد مطلب 1138193

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