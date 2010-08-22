به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانش پژوهان ایرانی در المپیاد جهانی کامپیوتر یک نشان طلا، دو نشان نقره و یک نشان برنز کسب کردند. بر اساس این گزارش علی بابایی چشمه مدال طلا، سید مهران خلدی و مهرداد طهماسبی مدال نقره و بهروز ربیعی نیز مدال برنز این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

بیست و دومین المپیاد جهانی کامپیوتر (انفورماتیک) با شرکت 80 تیم از کشورهای جهان از 23 تا 30 مرداد ماه جاری در شهر واترلو کانادا برگزار ‌شد.

دانش‌پژوهان جوان تیم المپیاد انفورماتیک بامداد چهارشنبه به ایران باز می گردند پیش از این تیم دانش‌پژوهان ایرانی در بیست و یکمیمن المپیاد جهانی کامپیوتر در بلغارستان موفق به کسب یک نشان طلا و سه نشان نقره شده بودند.