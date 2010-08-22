شهروندان خون خود را در طول ماه رمضان اهدا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی با بیان این مطلب افزود: در همین روزهای ماه مبارک رمضان فقط 500 واحد خون در تهران اهدا شد در حالی که ما در این ایام 1300 واحد خون به نیازمندان اهدا کردیم.
وی اهدای خون را برای سلامت افراد بسیار مفید دانست و گفت: افرادی که به طور مستمر یعنی حداقل دو تا چهار بار در سال خون اهدا میکنند از بیماریهای قلبی مصون میمانند.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، میانگین استاندارد حداکثر سن اهدای خون افراد را 60 تا 65 سال بیان کرد و گفت: برخی افراد همچنان در سن 75 تا 80 سالگی هم خون اهدا میکنند.
نظر شما