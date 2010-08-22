شهروندان خون خود را در طول ماه رمضان اهدا کنند

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اینکه اهدای خون در روزهای اول ماه مبارک رمضان نسبت به شبهای قدر کمتر است، از شهروندان خواست خون خود را در طول ماه مبارک رمضان اهدا کنند.