7500 نفر در زندانهای آذربایجان غربی بسر می برند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جبار باقری ظهر یکشنبه در نشست خبری یکی از دلایل افزایش آمار تعداد زندانیان در آذربایجان غربی طی سال جاری را تغییر آئین نامه مرخصی سازمان زندانهای کشور عنوان کرد و بیان داشت: به دلیل محدودیت در اعطای مرخصی به زندانیان در سال جاری تعداد ورودی زندانهای استان رشد یافته است.

وی تعداد زندانیان زیر 18 سال در استان را 100 نفر اعلام و بیان کرد: میانگین سن زندانیان در استان 25 تا 40 سال است و سه درصد زندانیان استان را نیز زنان تشکیل می دهند.

باقری مواد مخدر به همراه جرایم عمومی و مفاسد اخلاقی را از مهمترین جرایم زندانیان در استان برشمرد و عنوان کرد: با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی استان و هم مرزی با سه کشور خارجی عمده زندانیان در زمینه مواد مخدر را قاچاقچیان تشکیل می دهند.

170 زندانی مشمول دیه در پنج ماهه امسال آزاد شده اند

مدیرکل زندانهای استان در ادامه به گزارش عملکرد ستاد دیه استان پرداخت و بیان داشت: در طول پنج ماهه سالجاری با مساعدت های مردمی و برگزاری جشن های گلریزان 170 زندانی مشمول دیه آزاد و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

باقری ادامه داد: همچنین 100 نفر از زندانیان که به خاطر جرایم غیر عمد مشمول دیه شده و توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند نیز از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی کشور در چرخه آزادی قرار دارند.

12 جشن گلریزان در آذربایجان غربی برگزار می شود

وی با بیان اینکه هم اکنون 498 زندانی مشمول دیه در استان منتظر مساعدت های مسئولان و کمک های مردمی برای آزادی هستند افزود: میزان بدهی این افراد 80 میلیارد ریال است که این اداره کل بخشی از این بدهی را با برگزاری 12 جشن گلریزان پرداخت می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: از آغاز فعالیت ستاد دیه استان که 11 سال قبل است، هزار و 845 زندانی با کمک های مردمی و مساعدت مسئولان آزاد و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.

مدیرکل زندانهای استان با اشاره به برگزاری جشن گلریزان همزمان با ماه مبارک رمضان در ارومیه گفت: در این جشن موسسه قرض الحسنه جوانان خیر در نظر دارد با کمک 780 میلیون ریالی بخشی از بدهی زندانیان مشمول دیه استان را پرداخت کند.

باقری ادامه داد: با تامین این اعتبار بیش از 30 زندانی مشمول دیه استان آزاد خواهند شد.

مدیرکل زندانها آذربایجان غربی با بیان اینکه سال 88 از طریق کمک های مردمی به ستاد دیه، کمک دولت در قالب وام و گذشت شاکیان خصوصی 411 نفر از زندانیان استان آزاد شدند، عنوان کرد: این امر در مقایسه با سال 87 با 30 درصد افزایش روبرو بوده است.