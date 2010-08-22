پاسخ کرینکو به سوال خاص رسانه های خارجی/ مزاح خبرنگاران با یک مدیر کل!

به گزارش خبرنگار مهر، خبر سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر شاید آنقدر جذاب و مهم باشد که حاشیه های آن در هیچ شرایطی نتواند بر متن غلبه کند ولی برخی از آنها که برای تکمیل اخبار روز گذشته مغفول مانده است در پی می آید.



- آب و هوای بوشهر به قدری گرم بود که بیش از چند دقیقه نمی شد بیرون از محل برگزاری کنفرانس مشترک خبری کرینکو و صالحی ایستاد این در شرایطی بود که گفته می شد هوای این شهر طی دو روز اخیر خنک تر شده است. بنا به گفته کارمندان محلی مراکز تجاری در این شهر نیز پس از غروب آفتاب فعالیت خود را آغاز کرده و پیش از آن حتی خودرو ها نیز از تردد زیاد در سطح شهر خودداری می کنند زیرا درپی رفت و آمد زیاد امکان ترکیدگی لاستیک خودرو ها وجود دارد.



- تدابیر امنیتی محدوده نیروگاه بوشهر و اطراف آن به وضوح قابل مشاهده بود و در مسیری که منتهی به نیروگاه می شد انواع جنگ افزار های پدافندی مثل موشک ،توپ و مسلسل های ضد هوایی به همراه سامانه های راداری به وضوح قابل رویت بود.



- برنامه خبری رسانه ها بیشتر معطوف به نشست خبری روسای سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه شده بود و از همین رو قرار بود ابتدا بازدید از راکتور انجام شود و سپس خبرنگاران در نشست حضور یابند ولی بنا بر همین اولویت ابتدا در نشست مشترک خبری حضور یافته و بعد از راکتور نیروگاه بوشهر بازدید کردند.



- تعداد خبرنگاران خارجی حاضر در این مراسم بسیار بیشتر از خبرنگاران داخلی بود و البته تعدادی از آنها با سئوالات مکرر و جهت دار از رئیس سازمان انرژی اتمی می خواستند بشنوند که این اولین و آخرین همکاری ایران و روسیه در زمینه فناوری هسته ای خواهد بود و لیکن کرینکو بر تدام فعالیت های مشترکشان با ایران تاکید داشت.



- از آنجایی که سرگی کرینکو برای بازگشت به مسکو عجله داشت تعداد سوالات مطرح شده در این کنفرانس زیاد نبود و به دو طیف از رسانه ها حداکثر فرصت طرح 3 سوال داده شد و خبرنگاران محلی نیز فرصت طرح یک سوال را یافتند که همان هم به مشکل دو روستای مجاور نیروگاه بوشهر یعنی حلیله و لنگرگاه پرداختند.



- تعدادی از مسئولان محلی نیز در محل کنفرانس خبری مربوط به سوخت گذاری نیروگاه بوشهر شرکت کرده بودند که ازجمله این مسئولان مدیر کل میراث فرهنگی بوشهر بود که به مزاح یکی از خبرنگاران محلی می گفت به خاطر قدمت بسیار زیاد این نیروگاه و همچنین فراز و نشیب های تاریخی در مسیر راه اندازی آن را به یکی از مراکز میراث فرهنگی تبدیل کرده است و جالب اینکه علی اکبر صالحی نیز درباره راکتور دوقلوی بوشهر که مورد حمله مشکی عراق قرار گرفته و بخش از آن تخریب شده و بلا استفاده مانده است گفت شاید آن را تبدیل به موزه کنیم.



- راکتور دو قلوی نیروگاه بوشهر در واقع راکتوری بود که آلمان ها برای آن پیش بینی کرده بودند و البته در سالیان پیش از انقلاب حدود 65 درصد از آن را نیز اجرایی شده بود.در جریان جنگ تحمیلی این نیروگاه مورد تهاجم موشکی نیروهای بعث عراق قرار گرفته و بخش اعظمی از آن نابود می شود. در این میان نیز 20 نفر از پرسنل این نیروگاه به شهادت می رسند .از همان تاریخ ساختمان راکتوری آن رها شده و ساختمان جدیدی در کنار این راکتور تاسیس می شود و تمامی اقلام مورد استفاده آن به ساختمان راکتور جدید نیروگاه بوشهر منتقل شد. هم اکنون از آن راکتور تنها ساختمانی نیمه خراب باقی مانده است.



- در نشست مشترک خبری روسای سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه نماینده ولی فقیه در بوشهر و استاندار این استان نیز در جایگاه قرار گرفته و هریک به سهم خود راه اندازی این نیرو گاه را نقطه عطفی برای استان و کشور دانسته و از دست اندر کاران روسی و ایرانی این پروژه تقدیر کردند.