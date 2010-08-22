دامداری غیرصنعتی ضربات جبران ناپذیر به جنگلها وارد می کند

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال 1370 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور طرح خروج دام و تک خانوار از جنگلهای شمال را آغاز کرده است.

وی عنوان کرد: گیلان با داشتن 565 هزار هکتار جنگل با موقعیت جغرافیایی مناسب و میزان بارندگی حدود یک هزار و 200 میلیمتر از اکوسیستمهای منحصر به فرد جهانی است که می تواند علاوه بر توجیه اقتصادی از نظر تولید چوب و فرآورده های چوبی از نظر صنعت توریسم نیز بسیار جاذب بوده و جنگلهای بارانی و پهن برگ آن در جلوگیری از صدمات لایه ازون و حذف گازهای گلخانه ای بسیار مؤثر است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان افزود: بزرگ شدن شهرها که در اثر رشد جمعیت و جلب افراد از نقاط مختلف کشور برای استفاده از اراضی جلگه ای و کوهپایه ای استانهای شمالی برای گردشگری است، باعث شده بسیاری از جنگلهای شمال تخریب و امروزه در مناطق جلگه ای چندان جنگلی دیده نمی شود.

در مناطق جلگه ای جنگلهای شمال چندان جنگلی دیده نمی شود

وی گفت: وظیفه تمامی طبیعت دوستان و مجریان بخش منابع طبیعی به این است که برای حفاظت و حراست از جنگلها به نحو احسن بکوشند تا عواملی که باعث نابودی انفال الهی می شود، از بین برود.

رحمانی همچنین خاطر نشان کرد: دامداران با تمامی زحمات و تلاشی که انجام می دهند به دلیل اینکه به صورت غیرصنعتی دامداری می کنند و دامداری متحرکی را در داخل جنگل انجام می دهند و نژاد دامهای آنها به هیچ وجه اصلاح شده نیست، نمی توانند درآمد متناسب با تلاشهای زیادی که انجام می دهند، کسب کنند.

وی بیان داشت: این در حالیست که تعلیف دامهای رها شده در جنگل از نهالهای تازه رسته ضربات جبران ناپذیری را به جنگلهای بارانی و پهن برگ که در دنیا منحصر به فرد است، وارد می آورند و با ازبین بردن این درختان جوان از چرخه طبیعی دوباره سازی جنگل جلوگیری کرده و به مرور زمان با مسن تر شدن درختان موجود و کاهش قدرت زاد آوری آنان شاهد عرصه های جنگلی با سن بالا بوده که این عرصه ها نمی توانند مدت زیادی به حیات خود ادامه داده و در نهایت محکوم به فنا خواهند بود.

دامداران و خانوارهای جنگل نشین مشمول اجرای طرح ساماندهی به ادارات منابع طبیعی مراجعه کنند

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان در ادامه افزود: دامداران و خانوارهای جنگل نشین که مشمول اجرای طرح ساماندهی هستند، باید در با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیز داری حوزه محل سکونت خود در شهرستان مربوطه، تقاضای ساماندهی خود را ارائه و گروهی بنام گروه تعیین صلاحیت بررسی همه جانبه را در مورد محل دامدار، تعداد دام و حجم اعیانات در سکونتگاههای مختلف پایین بند و میان بند و بالا بند جنگلی به عمل آورده و در صورتیکه متقاضی دارای شرایط لازم باشد، پرونده های تعیین صلاحیت تکمیل و پس از تخصیص اعتبار لازم، قیمت گذاری کلیه مایملک دامداران از سوی کارشناسان رسمی و معتمد دادگستری و با همکاری کارشناسان ارزیاب اداره کل انجام می گیرد.

رحمانی ادامه داد: کمبود اعتبارات و تزریق قطره چکانی وجه مورد نیاز برای انجام این امر موجب شده این طرح ملی به سرانجام مناسب خود نرسد و در صورت ادامه این روند هر روز که می گذرد میزان خسارت به انفال الهی و عرصه های منابع طبیعی استان گیلان بیشتر می شود.