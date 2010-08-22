پالایش پرونده مددجویان کمیته امداد مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثابت قدم ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری کمیته امداد استان در ساری افزود: این طرح با هدف ارائه خدمات بهتر به نیازمندان واجد شرایط همزمان با پنج استان در مازندران نیز برگزار شده است.

وی هدف از اجری این طرح را بازبینی تمام پرونده های مدد جویان و مستمری بگیران این نهاد برای شناسایی نیازمندان واجد شرایط جهت ارائه خدمات مطلوبتر و بروز رسانی اطلاعات مدارک پرونده های جاری مددجویان عنوان کرد.

ثابت قدم افزود: در حال حاضر کمیته امداد شهرستان آمل دارای شش هزار و 448 خانواده نیازمند بالغ بر 12 هزار و 140 نفر نیازمند، بی سرپرست، ایتام و سالمندان طرح شهید رجائی را تحت حمایت دارد .

معاون امور حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران گفت:در صورت تایید این طرح آزمایشی از سوی مرکز در آینده نزدیک تمامی پرونده های مدد جویان تحت حمایت مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و خدمات امداد بصورت موردی و بر اساس نیازمندیهای مراجعین پرداخت می شود و مدد جویان این نهاد در راستای نیاز آنان به آنها خدمت ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: محور و مبنای برنامه های امداد توانمندسازی و شناسایی استعدادها و حفظ عزت نفس خانواده ها است.