وحدت بدون تعامل مقامات امکانپذیر نیست

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره بر وجود وحدت در کشور تاکید داشته اند و مسئولان در رده های مختلف بر این مسئله تاکید دارند گفت: وحدت بدون تعامل امکانپذیر نیست.

وی افزود: اینطور نیست که شخص مسئولی در هر جایگاهی بگوید هر چه گفتم همه بپذیرند ، وحدت زمانی شکل می گیرد که تعامل بین مسئولان وجود داشته باشد.

پزشکیان با اشاره به اختلافات موجود بین قوا در ماه های اخیر گفت: طرفین باید از مواضع خود پایین آیند تا به تعامل برسند. هیچ کدام از مسئولان در اصول اساسی اختلاف نظری با هم ندارند آنچه که اختلاف است بر سر سلایق است زیرا هر کس نگاه خود را قبول دارد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: مشکل زمانی بوجود می آید که ما اصول را رها کرده و بر سر مسائل ساده با یکدیگر مخالفت می کنیم و حتی کار به تخطئه نیز می رسد و این موجب می شود کل جامعه انسجامش را از دست بدهد.

وی تاکید کرد: معتقدم کشوری که وحدت نداشته باشد ادامه حیات برای آن سخت است.

وی در پاسخ به این سئوال که علت قانون شکنی در کشور چیست ، گفت: علت اصلی منیت هاست. اگر مسئولان از منیت خود بگذرند شاهد چنین مباحث در کشور نیستیم. هم اکنون دعوا بر سر این است که آنچه من انجام می دهم درست است آنچه که حزب دسته، گروه و تشخیص من است درست است نه صلاح مردم و قانون.

نماینده تبریز از کلیت مجلس خواست تا با کنار گذاشتن مماشات و مصلحت اندیشی های نابجا از شان و جایگاه خود دفاع کرده و در این عرصه از ابزار نظارتی به نحو احسن استفاده کند.