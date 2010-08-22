به گزارش خبرگزاری مهر، "جایزه زمین" جایزه ای است که به طراحان جهان در زمینه های معماری، نوآوری، طراحی کالا و مد اعطا می‌شود. این جایزه به اشخاصی تعلق می‌گیرد که با تکنولوژی نوین و طراحی های خلاقانه روش های جدیدی برای زندگی بهتر آینده بشر ارائه می‌دهند.

"Sustainable Shells" (روکش توسعه پذیر) که توسط دانشگاه کمبریج ارائه شده است قصد دارد مدلی برای ساختمانهای توسعه پذیر با استفاده از انرژیهای پاک و طبیعی در برخی از دور افتاده ترین و فقیرترین مناطق دنیا آماده کند. این طرح توسط "مایکل رامگ" عضو دپارتمان معماری دانشگاه کمبریج، "جان اوشندورف" مهندس موسسه تکنولوژی ماساچوست و "پیتر ریچ" از یوهانسبرگ ارائه شده است که با پیشنهاد ایده های جدید و خلاقانه می‌تواند عاملی در بهبود کیفیت زندگی مردم کل جهان باشد.

طرح روکش توسعه پذیر مدلی است که به جوامع شهری اجازه می‌دهد تا از منابع انرژی طبیعی استفاده کنند. در حال حاظر آفریقای جنوبی یکی از کشورهایی است که با استفاده از متد استفاده شده در این طرح در ساخت سازه ای فرهنگی در پارک ملی "Mapungubwe" پیش‌گام بوده است.

فینالیستهای جایزه زمین توسط کمیته ای 29 نفره از قضات که متشکل از دانشمندان، معماران، هنرمندان و محیط زیست شناسان است انتخاب می‌شوند. برنده این مسابقه جایزه ای معادل 50 هزار یورو دریافت خواهد کرد و نتایج و برنده نهایی در تاریخ 16 سپتامبر اعلام خواهد شد.