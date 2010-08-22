به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی زحمتکش در جلسه علنی شورای شهر شیراز در این باره توضیح داد: محدوده ترافیکی شیراز مصوب شورای شهر است که بر اساس آن باید اول مهر محدوده ترافیکی اجرایی شود اما پس از تصویب آن، شهردار شیراز طی مصاحبه ای اعلام کرد که این امر در سال 89 قابل عملیاتی شدن نیست.

وی گفت: از رئیس شورای شهر شیراز تقاضا دارم با توجه به نزدیکی به ایام بازگشایی مدارس و اینکه از حوالی 15 شهریور ماه به دلیل خرید مدارس، شهر شکل خاصی پیدا می کند موضوع عملیاتی شدن محدوده ترافیکی شهر دنبال شود.

این عضو شورای شهر شیراز با اشاره به طرح ترافیکی که در یکی از مسیرهای شیراز اجرایی شد نیز بیان کرد: طرح ترافیکی در یکی از مسیرها اجرایی و پس از چندی برچیده شد که در این خصوص باید گفت که نه نصب آن با کار کارشناسی همراه بود و نه برداشتن آن کارشناسی شده صورت گرفت.

در ادامه جلسه زین العابدین عرب نیز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به موضوعاتی که طی مدت اخیر در شیراز مبنی بر اعمال فشار بر روی پروژه های سرمایه گذاری مطرح شده نیز بیان کرد: پروژه سرمایه گذاری که در محل شهر بازی شیراز انجام شده در یک تعامل مناسب بین شهرداری و سرمایه گذار دنبال شد.

وی بیان کرد: در این رابطه توافقهای لازم با سرمایه گذار نیز صورت گرفته و در این رابطه هیچگونه فشاری بر روی سرمایه گذار اعمال نشده است.

این عضو شورای شهر شیراز با اشاره به لزوم ایجاد فضای معنوی در شیراز نیز بیان کرد: شیراز سومین شهر حرم اهل بیت(ع) است که در این خصوص برای ایجاد فضای معنوی می توان در چهارراه ها و یا ورودی های شهر پخش صدای اذان و این گونه موارد را در دست توجه قرار دارد.