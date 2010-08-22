بازارچه های مرزی هرمزگان باید ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی ظهر یکشنبه در ششمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، افزود: ضرورت مبارزه قاطع و جدی با قاچاق کالا و ارز مقوله ای است که باید با جدیت دنبال شود و تمام مسئولان با عزمی قوی و جدی و با تعامل هر چه بیشتر با این مشکل که تبعات اقتصادی و امنیتی زیادی برای کشور دارد، مبارزه کنند.

وی بیان کرد: باید با مدیریت قوی و مهندسی شده با این موضوع برخورد کنیم و اجازه ندهیم که به اقتصاد کشور ضربه وارد شود.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از اهداف دولت عدالت گستر، ایجاد و فراهم کردن بستر کار و اشتغال برای مردم مرزنشین است تا بتوانند از طریق و مجاری قانونی نیازمندیهای خود را رفع کنند و باید با ایجاد و ساماندهی و تشکیل بازارچه های مرزی از قاچاق کالا جلوگیری کنیم و برای معیشت و زندگی مردم فکری اساسی کنیم.

استاندار در ادامه خواستار برخورد قاطع و جدی دستگاه قضایی با قاچاقچیان شد و گفت: باید به سراغ دانه درشتها برویم و اشد مجازات را برای کسانی در نظر بگیریم که در پوشش قانونی اقدام به قاچاق می کنند و با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند به اقتصاد نظام جمهوری اسلامی ضربه می زنند.

وی از تمام اعضای کمیسیون خواست تا پیشنهادات اجرایی خود را در قالب طرحهای کوتاه و میان مدت ارائه بدهند تا با استفاده از نظرات کارشناسانه صاحب نظران با پدیده شوم قاچاق مقابله صحیح و هوشمندانه صورت بگیرد.