سید رضا اکرمی نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رد مذاکره با آمریکا اظهار داشت: اصول انقلاب اسلامی هر از چند گاه باید برای برخی مسئولان مورد تذکر و تکرار قرار گیرد.

وی افزود: همه باید بدانند خط و مشی ها در سیاست خارجی چیست ، ما در سیاست خارجی 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت را مورد تاکید قرار داده ایم و در روابط خارجی خود باید به همان 3 اصل توجه و تاکید کنیم.

اکرمی گفت: بر اساس همین 3 اصل است که در شرایط فعلی نمی توانیم با آمریکا هیچ گونه مذاکره ای داشته باشیم زیرا آمریکا منافع متقابل را بر نمی تابد و می خواهد همچنان حاکمیت بلامنازع داشته باشد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اساسا ما انقلاب کردیم که تحت سلطه هیچ ابرقدرتی نباشیم ، کارنامه بیش از 3 دهه آمریکا در خصوص تقابل با انقلاب نشانگر این است که این دولت خوی سلطه جویی و استثمار گری دارد و اگر افرادی در داخل تصور می کنند که آمریکا تغییر منش داده است در اشتباهند و فکر مذاکره با آمریکا از سوی ساده اندیشان است.

وی خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با کارگزاران نظام برای چندمین بار این مسئله را مطرح کردند که ما اهل مذاکره هستیم اما نه با آمریکا. زیرا این کشور منش و روش خود را تغییر نداده است و تا زمانی که چنین است هیچ گونه مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت.