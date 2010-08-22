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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

اکرمی در گفتگو با مهر:

ساده‌اندیشان در ماه‌های اخیر به مذاکره با آمریکا فکر کردند

ساده‌اندیشان در ماه‌های اخیر به مذاکره با آمریکا فکر کردند

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه رهبر انقلاب با در نظر گرفتن 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی کشور مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی نفی می کنند، گفت: اگر در سالها و ماه های اخیر صحبتی از مذاکره با آمریکا در کشور شده است از سوی ساده اندیشان بوده است.

سید رضا اکرمی نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رد مذاکره با آمریکا اظهار داشت: اصول انقلاب اسلامی هر از چند گاه باید برای برخی مسئولان مورد تذکر و تکرار قرار گیرد.

وی افزود: همه باید بدانند خط و مشی ها در سیاست خارجی چیست ، ما در سیاست خارجی 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت را مورد تاکید قرار داده ایم و در روابط خارجی خود باید به همان 3 اصل توجه و تاکید کنیم.

اکرمی گفت: بر اساس همین 3 اصل است که در شرایط فعلی نمی توانیم با آمریکا هیچ گونه مذاکره ای داشته باشیم زیرا آمریکا منافع متقابل را بر نمی تابد و می خواهد همچنان حاکمیت بلامنازع داشته باشد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اساسا ما انقلاب کردیم که تحت سلطه هیچ ابرقدرتی نباشیم ، کارنامه بیش از 3 دهه آمریکا در خصوص تقابل با انقلاب نشانگر این است که این دولت خوی سلطه جویی و استثمار گری دارد و اگر افرادی در داخل تصور می کنند که آمریکا تغییر منش داده است در اشتباهند و فکر مذاکره با آمریکا از سوی ساده اندیشان است.

وی خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با کارگزاران نظام برای چندمین بار این مسئله را مطرح کردند که ما اهل مذاکره هستیم اما نه با آمریکا. زیرا این کشور منش و روش خود را تغییر نداده است و تا زمانی که چنین است هیچ گونه مذاکره ای با آمریکا نخواهیم داشت.

کد مطلب 1138224

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