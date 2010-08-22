دو تندیس نقش برجسته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالعلی محقق زاده با اعلام این خبر افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام به سفارش ساخت دو تندیس با موضوع حرم شاهچراغ (ع) و شهدا و ولایت کرده است که هر کدام از این تندیس ها بزرگترین تندیس گچی کشور هستند که در نوع خود بی نظیرند. امیدواریم این تندیس ها در روز شاهچراغ (ع) رونمایی شوند.

گلشن اسماعیل قربانی نژاد، مدرس نقاشی و حجم و هنرمند سازنده این تندیس ها نیز گفت: تندیسها به شیوه نقش برجسته همراه با گچبری اسلامی و سنتی ایران ساخته شده اند. در این کار از گچ دندانپزشکی استفاده شده است. تندیس شاهچراغ (ع) به متراژ سه و نیم در پنج متر و تندیس شهدا و ولایت نیز در ابعاد سه و نیم در چهار و نیم متر طراحی شده اند.