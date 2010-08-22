به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام ابوالفضل عامری ظهر یکشنبه در جمع ائمه جماعات و خادمین مساحد اهل سنت گلستان، تهاجم فرهنگی را یکی از راههای تسلط بیگانگان بر کشورهای اسلامی دانست.

وی اظهار داشت: بیگانگان نفوذ در فرهنگ جوامع اسلامی را به عنوان اثرگذارترین شیوه تهاجم می دانند که ما باید با آن به طور صحیح به مبارزه بپردازیم.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: "مسجد" محل سجود و خضوع و کرنش بندگان خدا در پیشگاه حق تعالی است و به خاطر ایجاد ارتباط با پروردگار و اظهار عبودیت و کوچکی در برابر ربوبیت، کانون گرم زندگی ساز و سعادت آفرین بشری است.



حجت الاسلام عامری بیان داشت: "مسجد" مکانى است که انسان با انجام عبادت خالصانه خویش در آن در اوج قرب به حق تعالى و ملکوت این عبادت و حضور خالصانه در مسجد، به صورت نورى درخشان در تاریکی‌هاى عالم قیامت، براى او جلوه‌گر خواهد شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استانهای گلستان و گیلان افزود: مسجد، کانون گرم و سعادت آفرینی است که جنبشهای انقلابی از آنجا ریشه می گیرد و مکانی برای اصلاح باطن اجتماع محسوب می شود.



وی با بیان اینکه برکات حضور در مسجد فقط ثواب بردن نیست، اضافه کرد: حضور در مساجد در زندگی دنیوی نیز فواید و آثار اخلاقی، تربیتی، علمی، اجتماعى و سیاسى فراوانى دارد.