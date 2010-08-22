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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۴

از سوی سوره مهر/

"آخر شخص مفرد" به بازار کتاب می‌آید

"آخر شخص مفرد" به بازار کتاب می‌آید

"آخر شخص مفرد" کتابی است شامل 150 رباعی از عارفه دهقانی که به زودی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهقانی راجع به این کتاب توضیح داد: بخش اول"آخر شخص مفرد" شامل تمام رباعیهایی است که در قالبهای اجتماعی، عاشقانه، اخلاقی، طنز و غیره سروده شده که حدود 85 رباعی را شامل می‌شود.

این شاعر افزود: بخش دوم، رباعیهایی را دربر می‌گیرد که با موضوعات مذهبی وعاشورایی سروده شده‌اند.

وی ویژگی این رباعیها را نو و جدید بودن و نوآوری در آنها دانست و اظهار داشت: تمام این رباعیها را در قالب جدید سروده‌ام و سعی کردم نوآوری‌هایی در قالب و کلمات ارائه دهم؛ در این اثر از ضرب المثلهایی استفاده کرده‌ام که تاکنون در اشعار فارسی نیامده و جدید هستند.

دهقانی با بیان اینکه در طول 3 سال این رباعیها را سروده گفت: قبل از انتشار این اشعار، مرتضی اسفندقه، افشین یداللهی، ناصر فیض و همچنین سیمین دخت‌وحیدی این رباعیها را بررسی و درباره آنها نظرهایی ارائه کرده‌اند.

کد مطلب 1138228

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