به گزارش خبرگزاری مهر، دهقانی راجع به این کتاب توضیح داد: بخش اول"آخر شخص مفرد" شامل تمام رباعیهایی است که در قالبهای اجتماعی، عاشقانه، اخلاقی، طنز و غیره سروده شده که حدود 85 رباعی را شامل می‌شود.

این شاعر افزود: بخش دوم، رباعیهایی را دربر می‌گیرد که با موضوعات مذهبی وعاشورایی سروده شده‌اند.

وی ویژگی این رباعیها را نو و جدید بودن و نوآوری در آنها دانست و اظهار داشت: تمام این رباعیها را در قالب جدید سروده‌ام و سعی کردم نوآوری‌هایی در قالب و کلمات ارائه دهم؛ در این اثر از ضرب المثلهایی استفاده کرده‌ام که تاکنون در اشعار فارسی نیامده و جدید هستند.

دهقانی با بیان اینکه در طول 3 سال این رباعیها را سروده گفت: قبل از انتشار این اشعار، مرتضی اسفندقه، افشین یداللهی، ناصر فیض و همچنین سیمین دخت‌وحیدی این رباعیها را بررسی و درباره آنها نظرهایی ارائه کرده‌اند.