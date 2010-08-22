به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جمال پیری پیش از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش شهرستان تبریز بر ضرورت همکاری مسئولان ارشد اجرایی شهرستان تبریز در تسریع روند ریشه‌کنی بی‌سوادی در این شهرستان تاکید کرد و با اشاره به اهمیت ریشه‌کنی بی‌سوادی در کشور و استان اظهار داشت: ریشه‌کنی بی‌سوادی در شهر تبریز با توجه به ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های موجود در این کلانشهر از دغدغه‌های مهم مسئولان امر است.

رئیس نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی گفت: در شهرهای مختلف استان مشکل بی‌سوادی چندان حاد نیست و بر اساس برنامه رهبردی جشن شکرگزاری بی‌سوادی طی سال‌جاری و سال 90 و 91 در این شهرها برگزار می‌شود.

پیری اظهار داشت: جشن شکرگزاری ریشه‌کنی بی‌سوادی سال گذشته در دو شهر استان برگزار شد و پیش‌بینی می‌شود امسال در شش شهر دیگر نیز این جشن برگزار شود.

رئیس نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی گفت: جشن شکرگزاری در 700 روستای آذربایجان شرقی امسال برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در محدوده نواحی پنج‌گانه تبریز و شهرهای باسمنج، سردرود، خسروشهر، اسکو و روستاهای اطراف این شهرها مشکل بی‌سوادی به صورت گسترده‌تری در جریان است.

پیری اظهار داشت: بنابر آمار ارائه شده توسط سازمان آمار، در حال حاضر در شهرستان تبریز 73 هزار و 500 نفر بی‌سواد بین 10 تا 49 سال وجود دارد که این امر زیبنده تبریز نیست.

رئیس نهصت سوادآموزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه موضوع ریشه‌کنی بی‌سوادی در تبریز باید مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد، گفت: در طرح ریشه‌کنی بی‌سوادی در استان قرار است که تا سال 93 این جشن در استان برگزار شود که مهم‌ترین دلیل تاخیز استان در این مسئله شهر تبریز است.

وی اظهار داشت: با روند کنونی ریشه‌کنی بی‌سوادی در شهرستان تبریز تا سال 93 هم برگزاری این جشن در استان ممکن نخواهد بود.

رئیس نهضت سوادآموزی آذربایجان شرقی گفت: طرح جمع‌آوری و شناسایی افراد بی‌سواد در شهرستان تبریز و معرفی به نهضت سوادآموزی اقدام مهمی است که در سایه همکاری مسئولان مختلف شهرستان محقق می‌شود و زمینه فعالیت برای ریشه‌کنی بی‌سوادی را فراهم می‌کند.