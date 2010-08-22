به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای‌عالی اشتغال به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد هیئت‌هایی برای بررسی وضعیت اشتغال تشکیل شود که این هیئت ها با تهیه گزارشهای کاری از استانهای سراسر کشور آنها را برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی اشتغال ارائه دهند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه محمدرضا رحیمی با تاکید بر اهمیت شناسایی و رفع موانع موجود بر سر راه اشتغالزایی، گفت: دستگاههای متولی آموزش در سراسر کشور باید برای افزایش مهارت جوانان تلاش کنند که این امر می تواند برای کاهش بیکاری در جامعه بسیار مفید و سودمند باشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سهم بالای جوانان در جمعیت کشور بر ضرورت برنامه ریزی عملی و منسجم برای اشتغال جوانان سراسر کشور تاکید کرد.