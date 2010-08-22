5.6 درصد به پسماندهای شیراز اضافه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رمضان امینی ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز توضیح داد: علت این اضافه شدن پسماندها نیز شاید به این سبب باشد که طی مدت اخیر برخی از روستاهای غرب و شرق شیراز به این شهر پیوسته اند.

وی با اشاره به وجود برخی از ماشین آلات جمع آوری پسماند نیز بیان کرد: برخی از ماشین آلات جمع آوری پسماند که خاورهای روباز هستند در زمان حرکت آنها، شیرابه پسماندها از ماشین آلات می چکد که موجب اعتراض شهروندان شده که در خصوص خرید ماشین آلات نیز نیاز به کمک داریم ضمن اینکه طی سالهای گذشته 50 دستگاه ماشین آلات نیز خریداری شده است.

مدیر عامل سازمان بازیافت شهرداری شیراز با اشاره به موضوع تفکیک از مبدا پسماندها نیز بیان کرد: در این خصوص نیز اقداماتی موثری انجام شده به طوریکه در سال 88 نسبت به سال 87 حدود 87 درصد رشد تفکیک مواد بازیافتی صورت گرفته است.

امینی ادامه داد: امسال نیز در چهار ماهه اول سال در رابطه به تفکیک مواد بازیافتی 38 درصد رشد صورت گرفته است.