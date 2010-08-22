به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب‌دا، شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت اعلام کرد: استقرار شبکه دیده‌بانی سلامت کشور که قرار است با همکاری تمامی دستگاههای موثر بر سلامت در بخش دولتی و غیردولتی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه راه‌اندازی شود، علاوه بر حفظ یکپارچگی در مدیریت حوزه نظام سلامت، استقرار نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد را دنبال خواهد کرد.

بنابراین گزارش هدف دیگر استقرار شبکه دیده‌بانی سلامت کشور ارائه تصویر سالانه سلامت کشور به تفکیک استانها خواهد بود.

همچنین به منظور حفظ یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی بخش سلامت دولت موظف است با تولیت وزارت بهداشت ضمن تداوم فعالیت "شورای عالی سلامت و امنیت غذایی" ساختار متناظر استانی آن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه ایجاد کند.

مصوبات شورای عالی سلامت به منزله مصوبه هیئت وزیران بوده و در استانها به منزله مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد.