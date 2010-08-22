به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا کرمی ظهر یکشنبه در جلسه اطلاع‌رسانی پیرامون برگزاری همایش نقش فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی با اشاره به جایگاه اعتقادی و ولایت مداری نیروی انتظامی در باور عمومی مردم اظهار داشت: اگر باور داریم که نیروی انتظامی جایگاه اعتقادی دارد و تحت اشراف ولایت فعالیت می‌کند باید هر روز توفیقات بیشتری در زمینه بازسازی و ارتقای نیروی‌های خود و جامعه به دست آورد و نقش دین را در وظایف خود پر رنگ‌تر کند.



رئیس دانشگاه پیام نور قم تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی بر حسب بحث اعتقادی و فرمایشات قرآن و عترت مدیریت امنیت جامعه از جنبه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقصادی و ... بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و قطعا این نیرو قبل از سخت افزار باید از نرم افزار در برقراری این امنیت همه جانبه استفاده کند.



دبیر همایش نقش فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی در خصوص برپایی این همایش ابراز داشت: با برگزاری این همایش سعی داریم تا منبعی علمی، دقیق و عالمانه برای استفاده نیروی انتظامی فراهم کنیم و نیز از طرفی نیروی ناجا را به مردم معرفی کنیم.



وی تصریح کرد: ما باید برای دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم و با این کار علمی این امکان مهیا خواهد شد و حرف ما این است که نیروی انتظامی در کشور ایران هم با مردم و شهروندان دوست است و هم امنیت جامعه را برقرار می‌کند.



کرمی در خصوص اهداف برگزاری همایش فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی اظهار داشت: تبیین نقش اجتماعی پلیس دینی در تأمین و حفظ امنیت اجتماعی، بهره‌گیری از نظرات ارزشمند مراجع عظام و عالمان دینی پیرامون ارتقای امنیت اجتماعی، بسط و گسترش ساز و کارهای پیشگیری کاهش جرائم در جامعه و ایجاد بستر مساعد برای مشارکت عمومی در تولید و حفظ امنیت اجتماعی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.



رئیس دانشگاه پیام نور قم همچنین به بیان موضوعات و محورهای همایش نقش فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی پرداخت و گفت: پیشگیری از جرم با تأکید بر آموزه‌های دینی، بررسی زمینه‌های جامعه شناختی و روان شناختی و قومی کجروی، مهارت‌های زندگی و ارتقای امنیت اجتماعی، نقش نهادهای اجتماعی، خانواده، آموزش و پرورش و ... در ارتقای سطح امنیت اجتماعی، گروه‌های مرجع و امنیت اجتماعی، مشارکت مطلوب روحانیت و مردم در ارتقای امنیت اجتماعی، بررسی نقش آموزه‌های دینی در پیشگیری از اعتیاد و بدحجابی و جنبش‌های نوپدید دینی و امنیت اجتماعی از محورهای همایش می‌باشد.



وی تعداد مقالات ارسال شده به دبیرخانه همایش را بیش از 70 مقاله ذکر کرد و افزود: مهلت ارسال خلاصه مقالات تا تاریخ پانزدهم شهریورماه و مهلت ارسال اصل مقالات تا پنجم مهرماه می‌باشد که پیش بینی می‌شود در این مدت حدود 200 مقاله کارشناسی به دبیر خانه همایش ارسال شود که مقالات برتر پس از داوری انتخاب و در قالب کتاب و بروشور چاپ و به مراکز نیروی انتظامی سراسر کشور ارسال خواهد شد.