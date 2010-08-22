ایمنی صنعت ساختمان در گلستان ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حقیقت ظهر شنبه در نشست کمیته ساماندهی ایمنی در این اداره کل افزود: این کمیته در نظر دارد پس از هماهنگی با معاونت امور عمرانی استانداری گلستان مقدمات تشکیل کمیته استانی پیشگیری از وقوع حوادث ساختمانی را پیگیری کند.

وی اظهار داشت: این کمیته با عضویت تمامی دستگاه های وظیفه مند در بحث ساخت وساز استان از جمله سازمان مسکن وشهرسازی، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته موجب می شود تا از این طریق گامهای موثری در مباحث ایمن سازی ساختمان ها وحفظ وصیانت از نیروهای انسانی شاغل در کارگاه های ساختمانی برداشته شود.

حقیقت هدف از تشکیل این کمیته را راهکارهای کنترل ایمنی در صنعت ساختمان و روش های پیشگیری از وقوع حوادث ساختمانی برشمرد.

در این نشست در خصوص تنظیم برنامه زمان بندی جهت بازدید مستمر از واحدهای ساختمانی و همچنین مکانیزم برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف تصمیماتی اتخاذ شد.