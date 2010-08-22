  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۰

ایمنی صنعت ساختمان در گلستان ساماندهی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: میزان ایمنی در صنعت ساختمان استان برای کاهش حوادث ناشی از کار ساماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حقیقت ظهر شنبه در نشست کمیته ساماندهی ایمنی در این اداره کل افزود: این کمیته در نظر دارد پس از هماهنگی با معاونت امور عمرانی استانداری گلستان مقدمات تشکیل کمیته استانی پیشگیری از وقوع حوادث ساختمانی را پیگیری کند.

وی اظهار داشت: این کمیته با عضویت تمامی دستگاه های وظیفه مند در بحث ساخت وساز استان از جمله سازمان مسکن وشهرسازی، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی تشکیل می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته موجب می شود تا از این طریق گامهای موثری در مباحث ایمن سازی ساختمان ها وحفظ وصیانت از نیروهای انسانی شاغل در کارگاه های ساختمانی برداشته شود.
 
حقیقت هدف از تشکیل این کمیته را راهکارهای کنترل ایمنی در صنعت ساختمان و روش های پیشگیری از وقوع حوادث ساختمانی برشمرد.
 
در این نشست در خصوص تنظیم برنامه زمان بندی جهت بازدید مستمر از واحدهای ساختمانی و همچنین مکانیزم برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف تصمیماتی اتخاذ شد.
کد مطلب 1138237

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها