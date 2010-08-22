به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمد حسین اباذری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب افزود : این طرح توسط ماموران مجرب در واحد نظارت واحد امور نظارت واحد امور اصناف با هدف ساماندهی و هدایت صنوف به نقش تخصصی خود و با توجه به موقعیت زمانی و محیطی آغاز شده است.

وی ادامه داد: دراین راستا قبل از هرگونه همکاری، کسبه و بازاریان از بازرسان منطقه ازاد قشم و کارت شناسائی نموده و از هرگونه پاسخگویی به سایر مراجع درخصوص اصناف خودداری کنند.

اباذری ضمن تاکید بر اجرای تدابیر مدیر عامل محترم سازمان در خصوص اصناف اظهار داشت : تجربیات کسبه و بازاریان در امور جذب گردشگر و مشتری یک پتانسیل بالقوه محسوب می شود که زمینه را برای هماهنگی و تعامل بیشتر با مدیران سازمان برای رسیدن به اهداف فراهم می کنند.

سرپرست واحد اموراصناف سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به توصیه های مدیرعامل سازمان در جمع مدیران بازارها افزود: زمانی که ارزشهای فردی و صنفی با ارزشهای سازمان همسو باشد همه تلاش می کنند در راستای چشم انداز آینده گام بر دارند.

وی ادامه داد: جلسات عمومی و آموزشی برای اصناف امری اجتناب پذیر است که با همکاری خانه تجارت در دستورکار قرار گرفته و در آینده نزدیک مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.

اباذری یادآور شد: قشر اصناف این منطقه مسئولیت پذیر و آگاه به مسائل روز بوده که این ظرفیت با آموزشهای لازم می تواند در جهت شناخت سلیقه و انگیزه مشتری و رونق اقتصادی بیشتر در بازارها مورد استفاده قرار گیرد.