به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با اشاره به میزان اشتغالزایی این طرحها اظهار داشت: اشتغال درحین اجرای این طرحها، اشتغال مستقیم و دائمی پروژهها در مجموع 15 هزار فرصت شغلی است و این طرحها شامل پروژههای تعیین کننده و مورد نیاز مردم است.

وی عنوان کرد:همچنین در این هفته 45 میلیارد ریال طرح و پروژه عمرانی شهری از سوی شهرداری های سراسر استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

استاندار گیلان تصریح کرد: تصفیه خانه های فاضلاب، شبکه های جمع آوری، آبرسانی کشاورزی و آشامیدنی به روستاها برای 26 هزار خانوار و توسعه آب آشامیدنی به شهرها، تأمین گاز برای 64 روستا، افتتاح پست برق 230 کیلووات شهر صنعتی رشت، ساخت و توسعه شبکه های برق فشار قوی، نصب و راه اندازی مراکز تلفن ثابت، همراه و ICT روستایی، واگذاری خانه های عالم در سراسر استان، ساخت مجتمعهای فرهنگی، مدارس، 10 سالن ورزشی، ساماندهی 19 گلزار شهداء، طرحهای پوشش فرستندههای صدا و سیما، ساخت موج شکن و اسکله های جدید و توسعه بندرانزلی و تجهیزات بندری، افتتاح سه ایستگاه سوخت رسانی CNG ، از جمله پروژههای مورد بهره برداری در هفته دولت است.

وی گفت: ساخت بزرگترین طرح عمرانی تاریخ گیلان (پتروشیمی گیلان) با اعتبار 20 هزار میلیارد ریال در دو مرحله و در مدت پنج سال با استفاده از اعتبارات بخش خصوصی - دولتی و تسهیلات بانکی در زمینی به وسعت 75 هکتار در شهر صنعتی لوشان ساخته می شود.

قهرمانی چابک افزود: تا پایان سال جاری 340 طرح صنعتی به ارزش 10 هزار میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفته و کارخانه بزرگ فولاد گیلان با ظرفیت سالانه دو میلیون و 200 هزار تن در مسیر جاده سراوان - شفت عملیات اجرایی آن با رعایت کلیه مسایل زیست محیطی بزودی آغاز می شود.

وی بیان اینکه حداقل طی پنج ماه آینده از واردات و توزیع هرنوع و هرمقدار برنج از سوی وزارت بازرگانی خودداری شود، گفت: از وزارت بازرگانی جلوی واردات هرنوع برنج را بگیرد و این امر به اقتصاد خانوارهای برنج کار گیلانی کمک خواهد کرد.

استاندار گیلان همچنین از تجهیز کارگاه راه آهن رشت - آستارا خبرداد و اظهارداشت: راه آهن رشت - آستارا تا سال 93 به بهره برداری می رسد و ساخت راه آهن قزوین - رشت - بندر انزلی - آستارا هم اکنون 40 درصد پیشرفت کاری دارد و تاپایان سال 91 به بهره برداری می رسد .

وی در ادامه از سه برابر شدن اعتبار ساخت و تعمیر و تجهیز کتابخانه های گیلان از سه میلیارد ریال به هشت میلیارد ریال در سال 89 خبرداد و افزود: این افزایش سه برابری اعتبارات کتابخانه های گیلان در حالیست که حداکثر افزایش اعتبار استانی برای دیگر دستگاهها 30 درصد است و به همین منظور استاندار گیلان به عنوان مدیرنمونه کشوری ترویج فرهنگ مطالعه انتخاب شده است..

استاندار گیلان به عنوان مدیرنمونه کشوری ترویج فرهنگ مطالعه انتخاب شد

قهرمانی چابک همچنین به مقام نخست گیلان در جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و خاطر نشان کرد: از مجموع سرمایه گذاری خارجی در کشور طی سال گذشته 35 درصد سهم استان گیلان بوده است.

وی عنوان کرد: بیشتر این سرمایه گذاریها در بخش نیروگاهی، صنعت چای، صنایع و دخانیات گیلان صورت گرفته و این مهم با کمک خبرنگاران که در پی رشد و توسعه استان قدم برمی دارید، محقق شده است.

استاندار گیلان همچنین ضمن اخطار به مدیران کم توجه به مشکلات ایجاد شده از کند و کاری ها نیز گفت: متأسفانه در بیشتر این کند و کاری ها نظافت شهری رعایت نمی شود که باید دستگاه های اجرایی بهره برداربا داشتن برنامه و نظارت براجرای دقیق طرحهای خود داشته باشند.

استاندار گیلان ضمن تأکید بر ارایه گزارش و عملکرد هفته دولت از سوی دستگاههای اجرایی استان به رسانه ها و مطبوعات گفت: دستگاههای اجرایی باید از فرآیندهای مؤثر و مجدانه پیشگامان خبررسانی یعنی خبرنگاران بهتر برده و از تلاشهای اثربخش اطلاع رسانی در راستای بهبود وضعیت دستگاه خود در ایام هفته دولت اقدام کنند.

وی در ادامه خبرنگاران را به عنوان مشاوران امین و مؤثر در تبیین و تنویر عملکرد های دولت و نظام یاد کرد و از کلیه مدیران ادارات دولتی خواست تا از این فرصت برای رشد و توسعه و تعالی گیلان بیشتر از گذشته بهره برداری کنند.