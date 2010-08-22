به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار مهدی توکلی ظهر یکشنبه در جلسه اطلاع رسانی پیرامون برگزاری همایش نقش فرهنگسازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به چالش‌های پیش رو در جامعه بیان داشت: فعالیت انتظامی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در جامعه با آن مواجه هستیم بدون کار تحقیقاتی حرکت در مسیر بدون چراغ و سنگلاخ است و موجب افزایش آسیبها و آسیب پذیری جامعه می شود.



وی با بیان اینکه همه مسائل اجتماعی قابل تجربه نیستند، اظهار داشت: سنجیده نیست تا تمام مسائل و چالشها را در اجتماع تجربه کنیم بلکه بخش اعظمی از مسائل باید در یک کار علمی و پژوهشی مورد سنجش قرار گیرد.



فعالیت 54 پژوهشکده علمی در مراکز نیروی انتظامی کشور



توکلی، باز شدن باب تحقیق و پژوهش در نیروی انتظامی را گامی موثر در راستای تجربه بسیاری از مسائل در قالب کار علمی و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: در حال حاضر 54 پژوهشکده علمی در مراکز نیروی انتظامی سراسر کشور فعال است که کار سرویس دهی علمی و تولید دانش انتظامی را بر عهده دارند که تا به حال دستاوردهای زیادی نیز به دست آورده اند.



فرمانده نیروی انتظامی قم ابراز داشت: برای این که 54 مرکز پژوهشی نیروی انتظامی خط دهی شوند و از انجام موازیکاری در مراکز پژوهشی نیروی انتظامی جلوگیری شود، مراکز تحقیقاتی با توجه به قابلیت‌های هر استانی قطب بندی شدند و قم به علت داشتن دانش غنی علمی و مذهبی و وجود پژوهشکده‌های متعدد غنی اسلامی به عنوان قطب دین پژوهی مرتبط با کار انتظامی اعلام شد.



وی شناسایی مراکز پژوهشی همکار در حوزه دینی را اولین گام در مرکز پژوهشی نیروی انتظامی استان قم عنوان کرد و افزود: به منظور بهره‌گیری از پتانسیل مراکز علمی و پژوهشی در حوزه دین، چه در استان قم و چه در سایر استان‌ها اقداماتی صورت گرفت و مراکز مورد شناسایی قرار گرفتند.



توکلی شناسایی و تأمین نیازمندیهای مطالعاتی در حوزه دین را گام بعدی این مرکز دانست و گفت: این کار نیز درمرکز پژوهشی نیروی انتظامی قم در راستای نهادینه شدن امنیت اجتماعی و ارتقای آن در جامعه آغاز شده است و برگزاری همایش نقش فرهنگ سازی دینی در ارتقای امنیت اجتماعی در استان قم نیز گامی موثر در این راستا خواهد بود.