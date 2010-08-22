کاشت ماش جهت تولید کود سبز در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، کوروش صادقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال زراعی جاری برای اولین بار 50 هکتار ماش به عنوان کود سبز در سطح شهرستان های استان کشت شده است.

صادقی این طرح را الگویی خواند و افزود: این گیاه در ساقه و برگ سرشار از کلسیم و پتاسیم و در ریشه دارای ریزبیوم و تثبیت کننده ازت است.

وی از انجام آزمایشات مستمر خاک در استان خبر داد و تصریح کرد: آزمایشات خاکی که هر ساله از مزارع استان گرفته می شود، مبین کاهش ماده آلی خاک به زیر 2 درصد است که نشان دهنده نقصان شدید کمبود مواد آلی خاک استان است که در این راستا این مدیریت با اجرای طرح کاشت ماش به عنوان تولید کود سبز قصد بالا بردن ماده آلی خاک به واسطه کود سبز در 5 شهرستان نموده است.

وی از کشت 20 هکتار ماش در سطح استان تا کنون خبرداد و افزود: تا پایان فصل کشت 30 هکتار در حاجی آباد، 10 هکتار در رودان، 4 هکتار در بندرعباس و در شهرستان های پارسیان و میناب هر کدام 3 هکتار جداگانه کشت خواهد شد.

مدیر زراعت از برگرداندن گیاه به خاک از طریق شخم زدن اشاره کرد و اذعان داشت: بایستی قبل از دانه بندی و رسیدن و به عبارتی 60 روز پس از کشت با شخم زدن، گیاه را به عنوان کود سبز به خاک برگرداند تا مواد آلی خاک افزایش پیدا کند.