امضای تفاهم نامه موسسه تحقیقات آب و موسسه هواشناسی قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات آب،‌ محمد ریاحی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: فراهم‌ کردن بسترهای لازم برای همکاری مشترک، تبادل داده‌ها، اطلاعات و دانش فنی موجود در مراکز علمی و پژوهشی ایران و قزاقستان، همکاری در زمینه آموزشهای فنی و حرفه‌ ای کارشناسان به ‌منظور پیشبرد فعالیتهای علمی مشترک، همکاری در ارائه مقالات علمی– تحقیقاتی در کنفرانس‌های بین ‌المللی و مجلات داخلی و خارجی معتبر به ‌صورت مشترک و تشکیل کارگروههای تخصصصی در زمینه موضوعات مرتبط با فعالیت طرفین و هماهنگی لازم برای ارتباط سریع و آسان کارشناسان این گروهها از جمله مفاد مورد توافق در این تفاهم ‌نامه است.

رییس موسسه تحقیقات آب افزود: از دیگر برنامه‌های انجام شده در این سفر می ‌توان به بازدید از بخش‌های پژوهشی سازمان آب و هواشناسی قزاقستان و نشست ویژه با مدیر برنامه محیط زیست دریای خزر (CEP) در شهر آستانه قزاقستان اشاره کرد.

وی با اشاره به نتایج و دستاوردهای سفر به کشور قزاقستان افزود: مهمترین نتایج این سفر ارتقاء سطح همکاری‌های منطقه‌ ای و ایجاد بستر سازنده برای تعامل مشترک بر روی دریای خزر است.

رئیس موسسه تحقیقات آب اضافه کرد: در حال حاضر موسسه تحقیقات آب و مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با امضاء دو تفاهم‌ نامه همکاری با دو کشور مهم و پهناور روسیه و قزاقستان، گام موثری را در تعامل بر روی مدیریت جامع و مشترک در زمینه منابع آب دریای خزر برداشته است.

وی خاطرنشان ساخت: بنابراین با تسری مراتب به سایر کشورهای مهم حاشیه دریای خزر طی سالهای آتی و ایجاد هسته تخصصی- راهبردی مطالعات و پژوهش دریائی در میان پنج کشور ساحلی، شرایط مدیریت بیلان و حفاظت از منابع آب این حوضه پهناور به شکل مناسبی فراهم می شود.

ریاحی با اشاره به شاخص‌های مختلف زیست محیطی گفت: در حال حاضر در شاخص های مختلف زیست محیطی، هواشناسی، نفت و گاز، شیلات، کشتیرانی، امنیت همکاریهای مشترک میان کشورهای حاشیه دریای خزر وجود دارد؛ اما با انعقاد تفاهم نامه همکاری با این کشورها در راستای مدیریت و پژوهش منابع آب دریائی و رودخانه ای بعنوان یکی از مهم ترین شاخصهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، می توان نتایج بسیار ارزشمندی را بدست آورد.

وی افزود: امید است با تعمیم و تسری موضوع به دو کشور آذربایجان و ترکمنستان طی سال جاری و آتی، جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی موثر وزارت نیرو محوریت حاکمیتی را در امر مطالعات و تحقیقات مشترک بر روی دریای خزر بدست آورد.