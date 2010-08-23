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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۷

تدوین "در جستجوی بهشت" آغاز شد

تدوین "در جستجوی بهشت" آغاز شد

سهراب خسروی تدوین فیلم "در جستجوی بهشت" ساخته بیژن میرباقری را به تازگی آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم که قصه سه زن است، پریوش نظریه، سحر دولتشاهی، الهام کردان، کامران ملکی و حمید گرشاسبی بازی می‌کنند. تصویربرداری این فیلم روز پنجم مردادماه در لوکیشن حوالی اشرفی اصفهانی با حضور الهام کردان به پایان رسید و هنوز تدوین آغاز نشده است.
 
عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: جواد صفا، صدابردار: ناصر شکوهی، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدپری، طراح گریم: الهام صالحی و تهیه‌کننده: محمد داودی.
 
بیژن میرباقری فیلمهای "ما همه خوبیم"، "روز بر می‌آید"، "دوزخ، برزخ، بهشت" و "طبقه سوم" را کارگردانی کرده است.
 
کد مطلب 1138274

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