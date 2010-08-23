تدوین "در جستجوی بهشت" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم که قصه سه زن است، پریوش نظریه، سحر دولتشاهی، الهام کردان، کامران ملکی و حمید گرشاسبی بازی می‌کنند. تصویربرداری این فیلم روز پنجم مردادماه در لوکیشن حوالی اشرفی اصفهانی با حضور الهام کردان به پایان رسید و هنوز تدوین آغاز نشده است.

عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: جواد صفا، صدابردار: ناصر شکوهی، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدپری، طراح گریم: الهام صالحی و تهیه‌کننده: محمد داودی.

بیژن میرباقری فیلمهای "ما همه خوبیم"، "روز بر می‌آید"، "دوزخ، برزخ، بهشت" و "طبقه سوم" را کارگردانی کرده است.

