اعتراض دانشجویان و اساتید دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان به تغییر مدیریت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این تجمع که برخی دانشجویان و اساتید دانشگاه حضور داشتند ضمن تاکید بر این نکته که دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان سیاسی نبوده است بر ابقای دکتر ثبوتی تاکید شد.

توسلی یکی از اساتید دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان نیز در سخنانی بر سیاسی نبودن دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان تاکید کرد و گفت: ما تقاضای بازگشت دکتر ثبوتی به ریاست دانشگاه را داریم و مخالفت خود را با این تصمیم وزیر علوم اعلام می کنیم.

دکتر یوسف ثبوتی نیز که در جمع دانشجویان و اساتید معترض حاضر بود، آنها را به خویشتنداری فراخواند و گفت: خوددار باشید. من هر جا که باشم برای توسعه علمی کشور تلاش می کنم و در هر مکانی فعالیت علمی کنم به یاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه خواهم بود.

گفته می شود مراسم تودیع و معارفه دکتر یوسف ثبوتی و دکتر رسول خدابخش در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان امشب در زنجان برگزار شود.

به گزارش مهر، طی حکم دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رسول خدابخش عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه به عنوان سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان منصوب شد.

وی دارای دکترای فیزیک و تکنولوژی نیروگاه هسته ای است و پیش از این مسئولیت معاونت های دانشجویی، آموزشی و اداری مالی دانشگاه ارومیه را عهده دار بوده است.

دکتر یوسف ثبوتی رئیس سابق دانشگاه علوم پایه زنجان موسس و رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان از سال 1370 تاکنون بوده و همچنین عضو هیئت موسس انجمن فیزیک ایران، عضو هیئت موسس انجمن نجوم ایران، عضو شورای همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز بوده است.