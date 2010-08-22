مصرف کاعذ در ایران روند کاهشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفیان ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه علمی فناوری مازندران در استانداری افزود: تولید کاغذ در کشور رشد چندانی نداشته و مصرف آن نیز در حال نوسان است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در زمینه تولید کاغذ کم است افزود: دلیلی ندارد که به عنوان وارد کننده کاغذ عمل کنیم.

یوسفیان با بیان اینکه نگهداری جنگل با امکانات سازمان جنگل ها و مراتع امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: شرکت چوب و کاغذ مازندران 200 قرق بان در جنگل های مورد بهره برداری مستقر کرده است.

وی با بیان اینکه صنعت کاغذ سازی هیچ وقت در کشور پا نگرفته یادآور شد: به دلیل اینکه امکان توسعه و سرمایه گذاری وجود نداشت دو کارخانه ای قبل از انقلاب نیز به حالت زیان رسیدند.

یوسفیان با اشاره به زیان دهی شرکتهای چوب و کاغذ چوخا در شما و پارس در جنوب افزود: شرکت چوب و کاغذ مازندران نیز با ادامه این روند مانند این دو شرکت ممکن است به زیان دهی برسد.

معاون شرکت چوب و کاغذ مازندران با بیان اینکه این شرکت مدرن ترین تصفیه خانه پساب کشور را در اختیار دارد یادآور شد: از آنجایی که مصرف کود شیمیایی مشکلات زیادی را برای زمین های کشاورزی به وجود آورده به همین منظور تولید کود گرانوله را در دستور کارقرار دادیم.

وی با بیان اینکه کارخانه تولید کود گرانوله در حال حاضر به بهره برداری رسیده تصریح کرد: این کارخانه هنوز به تولید اسمی نرسیده و برخی مسائل فنی در حال رفع شدن است.

یوسفیان با اشاره به اینکه وزارت کشاورزی هم به این مسئله توجه داشته گفت: برای کاهش مصرف کود شیمیایی و استفاده از کودهای آلی و معدنی باید فرهنگ سازی صورت گیرد .

وی خاطرنشان کرد: برای بازیافت کاغذ در کشور اقدامی نشده و از کشورهای مصرف گرا هستیم.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران در این نشست گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه به صورت نظام یافته در وزارت صنایع و معادن در حال شکل گیری است.

مرتضی هاشم پور افزود: بیش از 5/4 میلیارد تومان اعتبار در 40 مرکز تحقیق و توسعه استان برای تجهیزات علمی فناوری واحدها هزینه شده است.