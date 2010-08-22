یک میلیون مقاله در اختیار 1030 کتابخانه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، امروز یکشنبه 31 مردادماه در ساختمان نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد.

واعظی با اعلام خبر تجهیز 2030 کتابخانه عمومی کشور به نرم افزار "نمایه نشریات" گفت: یکی از امکاناتی که اکنون در کتابخانه ها ارائه می‌شود، نمایه نشریات است. در برنامه دو و نیم ساله نهاد پیش بینی شده بود تا پایان سال 88، تعداد مقالاتی که نمایه سازی خواهد شد 800 هزار مقاله باشد که این رقم به یک میلیون رسید و این تعداد مقاله با متن کامل در 1030 کتابخانه کشور قرار گرفت.



وی با مفید خواندن امکانات ارائه شده در نرم افزار نمایه نشریات، گفت: این نرم افزار، در ارتباط با هر موضوع و مبحثی که پژوهشگران، محققان و علاقه مندان بخواهند مقاله دارد. نشریات اصلی و معتبر کشور هر ماه در نرم افزار نمایه به روز می‌شود و دارنده این نرم افزار احتیاجی به مراجعه به دفتر نشریه مرتبط نخوهد داشت.



دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: با توجه به این که مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند و امسال را سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیدند، همکاران ما در موسسه نمایه نیز با تلاش و همت ستودنی، طرح نرم افزار نمایه را عملیاتی کردند که در مدت کوتاهی به ثمر نشست.



وی با بیان اینکه 1000 کتابخانه دیگر نیز فردا به این طرح اضافه خواهند شد، گفت: ارسال این نرم افزارها برای کتابخانه ها از امروز آغاز شده است و می توانیم تعداد کتابخانه های عمومی و تحت پوشش نهاد را که شامل این طرحی می شوند، به دو برابر افزایش دهیم.



واعظی در تشریح این طرح گفت: نشریات روز در حد تناسب برای کتابخانه ها خریداری می شوند و علاقه مندان می توانند به نشریات منتشر شده تا ماه قبل دسترسی داشته باشند. هدفی که در سند چشم انداز نهاد داریم این است که در سال 1404 از جهت سرانه مطالعه، منابع کتابخانه ای و فضای کتابخانه ای جزو 15 کشور مطرح دنیا و اولین کشور منطقه باشیم.



وی گفت: امروز می توانیم ادعا کنیم که از جهت منابع نشریات به عنوان یکی از ارکان منابع کتابخانه ای، به افق سال 1404 رسیده ایم اما درباره باقی منابع مانند کتاب هنوز تا افق مربوطه هنوز فاصله داریم. در کشورهای پیشرفته منابع نشریات وجود دارند اما کشور های منطقه و فارسی زبان از داشتن این منابع محروم هستند و فقط ما در منطقه از منابع نشریاتی بهره می‌بریم.



واعظی همچنین از رشد 50 درصدی خرید کتاب در سال جاری خبر داد و در پاسخ به خبرنگاری که درباره اعمال ممیزی در انتخاب نشریات نمایه سازی شده پرسید، گفت: همه نشریاتی که مجوز انتشار داشته باشند در این مجموعه جا دارند و برای انجام طرح نمایه سازی هیچ گونه ممیزی اعمال نشده است.



در ادامه جلسه محمدرضا اخضریان کاشانی مدیرعامل موسسه نمایه، به ارائه اخبار و آمار مربوط به نرم افزار نمایه پرداخت.



کاشانی گفت: این طرح از سال 77 آغاز شد و ما تا سال 88 یک بانک 10 ساله از نشریات داشتیم. مطالب مربوط به نرم‌افزار هم اکنون تا پایان خرداد 89 بوده و تا به حال یک میلیون و هزار و سیصد و سی و نه مقاله ذخیره شده است.

