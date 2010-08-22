طرح غربالگری همگانی سرطان دهانه رحم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در کارگروه بانوان افزود : همچنین در جلسه کارگروه اموربانوان استانداری مصوب شد که 20 میلیون تومان به منظور غربالگری پنج هزار نفر در سطح استان از سوی استانداری زنجان تخصیص یابد.

وی ادامه داد: همچنین کاهش فاکتورهای خطر و تشخیص زودرس بیماری برای پیشگیری از آن، از جمله هدف های مهم اجرای این طرح در سطح استان عنوان شد و جامعه هدف این طرح نیز، زنان متأهل 18 الی 65 سال اعلام گردید.

رئوفی نژاد افزود: بحث اشتغال جزو مقوله های مهم در زندگی است و باید به این امر توجه و برنامه ریزی های کارشناسی شده انجام گیرد و با ارائه تسهیلات ارزان قیمت از امکانات استفاده لازم انجام گیرد .

استاندار زنجان همچنین طرحهای ارائه شده از تعاونی بانوان را 17 طرح عنوان کرد و ادامه داد: این طرح با اشتغالزایی 200 نفر و اعتبار 600 میلیون تومان برآورد شده است.

وی از ارائه تسهیلات 1.5 میلیارد تومان به ساخت جامعه القرآن بانوان در استان خبر داد و افزود: در راستای گسترش و تبلیغ و آموزش قرآن در استان 10 میلیون ریال هم برای هزینه های جاری در نظر گرفته شده است.

رئوفی نژاد همچنین از برگزاری جشنواره حجاب و عفاف با محوریت طرحهای ابتکاری، نوآورانه و پوششهای مختلف زنان با شئونات اسلامی در ولادت حضرت معصومه (س)خبر داد و یاد آور شد : برای شرکت در جشنواره حجاب و عفاف کشورباید رقابت ایجاد شود و طرجها و کارهای کارشناسی ارائه شود .

وی همچنین با اشاره به برگزاری این جشنواره اعتبار تخصیص داده شده را 35 میلیون تومان عنوان کرد و تاکید کرد: لزوم برگزاری این جشنواره تشکیل ستاد حجاب و عفاف است.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد : ادامه تشکیل طرح بهداشت بلوغ دختران کار بسیار ویزه ای است که توجه خاص را می طلبد لذادر روند روبه رشد این طرح باید تلاش مضاعف صورت گیرد

برگزاری جشنواره طرح های ابتکاری و نوآورانه پوششهای مختلف زنان متناسب با شئونات اسلامی همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختران دیگر مصوبه این جلسه بود.



در این جلسه مقرر شد که ستادی برای برگزاری این جشنواره تشکیل شده و هزینه های لازم برای اجرای جشنواره برآورد شود.