مجید حسینی کنگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت تیم شاهین بوشهر پیش از دیدار با پرسپولیس گفت: بازی بسیار دشواری را برابر پرسپولیس پیش رو داریم. البته برای این بازی انگیزه بازیکنان تیم مضاعف‌ می‌شود و در مجموع با توجه به آمادگی آنها باید بگویم نفرات تیم شاهین آماده بزرگی در ورزشگاه آزادی هستند.

وی با اشاره به اینکه تیم شاهین فصل گذشته دو نتیجه بسیار خوب برابر پرسپولیس کسب کرد، افزود: کادر فنی و بازیکنان تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا در این بازی هم بتوانند عملکرد خوبی داشته و انتظارات را برآورده کنند.

مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر خاطرنشان کرد: تیم شاهین در هفته‌های اخیر عملکرد خوبی داشته اما نتیجه لازم را کسب نکرده است اما در این بازی بازیکنان با استرس کمتر به میدان رفته و در صدد کسب نتیجه قابل قبول برابر پرسپولیس هستند.

وی با اشاره به اینکه بدشانس و بی دقتی یا کم دقتی بازیکنان، مانع از کسب نتایج مطلوب تیم شاهین در زمین خودی شده است، اضافه کرد: از حمید استیلی کاملا راضی هستیم زیرا تیم ما عملکرد خوبی داشته و رفاقت و صمیمیت بوجود آمده بین کادر فنی و بازیکنان نوید بخش روزهای خوب تیم است.

کنگانی با بیان اینکه تیم شاهین بیش از 75 درصد بازی‌ها و تمریناتش را باید در آب و هوای گرم و با رطوبت بالای 80 درصد برگزار ‌کند، موضوعی که باعث افت توان بدنی بازیکنان می‌شود، در پایان گفت: ما در دومین تجربه حضورمان در لیگ برتر قصد داریم در فصل جاری با ارتقای رتبه خود نسبت به فصل گذشته، در بین 10 تیم بالای جدول قرار بگیریم.

دیدار دو تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شاهین بوشهر از هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر دوشنبه شب از ساعت 21:45 در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.