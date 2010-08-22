11 طرح ویژه مناطق توسعه نیافته کشور در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس،سید نصیرسید محمدی بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی در تشریح پروژه های هفته دولت گفت: از طرح های افتتاحی در این هفته، پنج طرح آن عمرانی و شش طرح دیگر جنبه خدماتی و تولیدی دارند که از محل تسهیلات بانکی و صندوق مهر امام رضا است.

وی درخصوص طرح‌های سالهای گذشته و پیشرفت آن اعلام کرد: از سال‌های 80 تا 83 با توجه به برنامه پنج ساله دوم، تجهیز و نوسازی اراضی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی ادامه داد: در برنامه سوم و چهارم برای احیا کردن محصولات کشاورزی و درصد فراوانی آن در برنامه سوم توسعه 403 هزار تن بود و در برنامه چهارم توسعه 220هزار تن بوده که در سال گذشته 14هزار تن رشد داشته و درصد تغییرات آن به 4.85 درصد رسیده است.

وی درخصوص یکی از طرحهای اجرایی گفت: سدخاکی حاجی آباد از سال 84 تامین اعتبار شده است و در سال 87 پیشرفت آن به 60درصد رسید و امسال در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی توضیح داد: این سد با مخزن 18میلیون مترمعکب در افزایش سطح سفره های زیرزمینی تاثیر چشم گیری دارد و باعث افزایش تولید محصولات باغی خواهد شد.

وی در خصوص دیگر طرحهای عمرانی گفت: طرح آبیاری تحت فشار در سطح 12هکتار توسط جهاد کشاورزی در استان اجرا خواهد شد و 860 خانوار از آن بهره مند می شوند،400 هکتار ازاراضی روستاهای گوربند، زیارت مولا و تیرور در شهرستان میناب که 49 خانوار از این طرح عمرانی بهره مند می شوند، قرنطیه نباتی اسکله شهید باهنر که با اعتبار بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال دربندرعباس افتتاح خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در خصوص طرحهای تولیدی وخدماتی گفت: بسته بندی خرما و سردخانه با گنجایش 300تن در بندرخمیر، تولید خوراک آبیزان با ظرفیت هزار تن در روستای مازغ تیاب شهرستان میناب، پرورش گاوشیری با 50 راس گاو در روستای آب دان شهرستان رودان، پرواربندی گوساله با 50راس گوساله درچاه مسلم شهرستان بندرلنگه، چیپس سوخاری میگو از روستای سوزا قشم و پرواربندی گوساله با 50 راس درروستای چک چک مهرگان از شهرستان پارسیان دراین هفته افتتاح می شود.