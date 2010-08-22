وجود نیروهای دریایی تهدیدات دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه امام صادق (ع) اظهار داشت: رزمندگانی که صف در صف در مقابل دشمنان می ایستند و از وطن خود دفاع می کنند از محبوبین خداوند هستند .

وی افزود: تاریخ جنگ تحمیلی و فراز و نشیب های ان نشان داد که نیروی دریایی کشورمان از قدرت بالایی برخودار بوده و بر تمام حوزه های و موقعیت ها دریایی و جغرافیایی اشرافیت داشته و اجازه زیاده خواهی به کسی نمی دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: به همین دلیل است که هیچ کشور تجاوزگری جرات تجاوز به این کشور به ویژه از بخش دریا به خود نمی دهد.

صفایی بوشهری با بیان این که تهدیدات آمریکا و کشورهای استکباری را جدی نمی گیریم، گفت: آمریکا و هم پیمانانش اگر توان مقابله و غلبه بر ایران را داشت در هشت سال دفاع مقدس اینکار را انجام می داد .

وی افزود: توان مضاعف نیروهای مسلح موجب شده است دشمنان نظام اسلامی قدرت اجرا کردن تهدیدات خود را نداشته باشند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: این نیرو با اقتدار کامل از کیان میهن اسلامی حفاظت می کند.

امیر دریادار حبیب الله سیاری افزود: نیروی دریایی ارتش با هماهنگی نیروی دریایی سپاه علاوه بر حراست از مرزهای آبی کشورمان در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، در آب های آزاد خلیج عدن و منطقه باب المندب حضور فعالی دارد.