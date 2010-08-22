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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

صفایی بوشهری:

وجود نیروهای دریایی تهدیدات دشمنان را خنثی می کند

وجود نیروهای دریایی تهدیدات دشمنان را خنثی می کند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: با وجود رزمندگان جاه بر کف و ولایی نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران تهدیدات دشمنان خنثی و هیچ نگرانی در رابطه با تهدیدات توخالی آنها وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه امام صادق (ع) اظهار داشت: رزمندگانی که صف در صف در مقابل دشمنان می ایستند و از وطن خود دفاع می کنند از محبوبین خداوند هستند.

وی افزود: تاریخ جنگ تحمیلی و فراز و نشیب های ان نشان داد که نیروی دریایی کشورمان از قدرت بالایی برخودار بوده و بر تمام حوزه های و موقعیت ها دریایی و جغرافیایی اشرافیت داشته و اجازه زیاده خواهی به کسی نمی دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: به همین دلیل است که هیچ کشور تجاوزگری جرات تجاوز به این کشور به ویژه از بخش دریا به خود نمی دهد.

صفایی بوشهری با بیان این که تهدیدات آمریکا و کشورهای استکباری را جدی نمی گیریم، گفت: آمریکا و هم پیمانانش اگر توان مقابله و غلبه بر ایران را داشت در هشت سال دفاع مقدس اینکار را انجام می داد.

وی افزود: توان مضاعف نیروهای مسلح موجب شده است دشمنان نظام اسلامی قدرت اجرا کردن تهدیدات خود را نداشته باشند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: این نیرو با اقتدار کامل از کیان میهن اسلامی حفاظت می کند.

امیر دریادار حبیب الله سیاری افزود: نیروی دریایی ارتش با هماهنگی نیروی دریایی سپاه علاوه بر حراست از مرزهای آبی کشورمان در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، در آب های آزاد خلیج عدن و منطقه باب المندب حضور فعالی دارد.

وی ساخت ناوچه های موشک انداز با کلاس پیکان، ساخت زیردریایی با کلاس غدیر، ناوشکن و تولید دیگر ابزارهای نظامی را از جمله توانمندی های نیروی دریایی ارتش عنوان کرد و گفت: اکنون این نیرو سلاح ها و ناوچه های جدیدی در دست تولید دارد که به زودی به ناوگان ارتش خواهد پیوست.

کد مطلب 1138301

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