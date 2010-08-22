73 زندانی جرائم غیرعمد در بوشهر آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اهرم، اکبر محبی بعد از ظهر یکشنبه در جشن گلریزان شهرستان تنگستان افزود: جشن گلریزان به صورت نمادین برگزار می شود و هدف از برگزاری در ماه مبارک رمضان، فرهنگسازی و زمینه سازی این رسم حسنه در جامعه است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این ستاد کمک به زندانیان جرائم غیر عمد است، اظهار داشت: زندانیان هدف این ستاد آن دسته از ندانیان نیازمندی است که بزه کار نبوده و جرائم مالی موجب زندانی شدن آنها شده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر گفت: امید می رود با نفوذ معنوی سادات و معتمدین، در اخذ تخفیف دیه و جلب رضایت شاکیان زمینه آزادی افراد بیشتری در سال جاری فراهم شود.

سرپرست فرمانداری تنگستان، ماه مبارک رمضان را فصل باروری اندشه های پاک انسانی دانست و گفت: رفع گرفتاری نیازمندان یک اندیشه پاک انسانی است که علاوه بر جلب رضایت نیازمندان، خشنودی خداوند متعال را نیز در پی دارد.

اسماعیل کاظمی جمع آوری کمک به زندانیان جرائم غیر عمد را یک رسم شایسته دانست و اظهار داشت: جشن گلریزان در فرهنگ ایران زمین سابقه تاریخی دارد.

وی کمک به نیازمندان را توفیق الهی دانست و افزود: تا فرصت باقی است باید از نعماتی که خداوند به ما ارزانی داشته است برای کمک به هم نوع خود بهره ببریم.

در پایان این مراسم مبلغ دو میلیون و 665 هزار تومان از کمک های مردمی خیرین شهرستان تنگستان برای کمک به زندانیان جرائم غیر عمد جمع آوری شد.