به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محسن محدث قبل از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال جاری 25 هزار و 580 نفر متقاضی تحصیل در حوزه‌های علمیه خواهران بوده‌اند، اظهار داشت: اکثر این شرکت‌کنندگان دارای مدرک دیپلم بوده‌اند.



وی با اشاره به اینکه تعداد اندکی از مدارس علمیه خواهران در سطح کشور، داوطلبان را با مدرک سوم راهنمایی جذب می‌کنند، یادآور شد: سایر مدارس علمیه خواهران داوطلبان را با مدرک دیپلم جذب می‌کنند.



مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه در سال جاری 25 هزار و 580 نفر برای تحصیل در مقطع سطح دو (کارشناسی) حوزه‌های علمیه خواهران تقاضای خود را اعلام کرده‌اند، خاطرنشان ساخت: از این میان 396 نفر دارای مدرک سوم راهنمایی و بقیه دارای مدرک دیپلم و بالاتر بوده‌اند.



وی گفت: از میان داوطلبان، هفت هزار و 907 نفر دارای مدرک پیش‌دانشگاهی، 866 نفر دارای مدرک کاردانی، هزار و 586 نفر دارای مدرک کارشناسی، 36 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و دو نفر دارای مدرک دکترا بوده‌اند.



حجت‌الاسلام محدث با اشاره به اینکه داوطلبان تحصیل در حوزه‌های علمیه خواهران در مقطع سطح دو می‌توانند یکی از دو شیوه حضوری و نیمه حضوری را انتخاب کنند، اظهار داشت: در شیوه نیمه‌حضوری، طلاب پس از سپری کردن پنج نیم‌سال تحصیلی به صورت حضوری، در صورت دارا بودن شرایط، تحصیل خود را به صورت غیرحضوری ادامه می‌دهند.



وی یادآور شد: در سال جاری 24 هزار و 111 نفر از داوطلبان، متقاضیان تحصیل در دوره حضوری بوده‌اند که از این میان 13 هزار و 407 نفر پس از آزمون کتبی به مرحله مصاحبه راه یافته‌اند.



مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: همچنین در سال جاری هزار و 73 نفر متقاضی تحصیل در شیوه نیمه‌حضوری بوده‌اند که از این میان 93 نفر به مرحله مصاحبه راه یافته‌اند.



وی با اشاره به اینکه مصاحبه داوطلبان تحصیل در حوزه‌های علمیه خواهران از 20 تیرماه تا 20 مردادماه در مدارس علمیه خواهران به انجام رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر نتایج این مصاحبه‌ها در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در دست بررسی قرار دارد و نتایج نهایی پذیرش داوطلبان در سال تحصیلی 89-90 در 15 شهریورماه اعلام خواهد شد.