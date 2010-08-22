اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال دوم شهریور اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده مدیر امور رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران با اعلام این خبر گفت : افشین قطبی و کادر فنی تیم ملی برای دو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل تیم های چین و کره جنوبی 23 بازیکن شامل سه دروازه بان و 20 بازیکن را درنظر گرفته اند که اسامی آنان روز سه شنبه پس از برگزاری هفته ششم رقابت های لیگ برتر، اعلام می شود.

وی تصریح کرد: نفراتی که دعوت خواهند شد، روزهای یکشنبه و دوشنبه قبل ازعزیمت به چین سه جلسه تمرین در آکادمی فوتبال خواهند داشت.

تیم ملی فوتبال ایران روز 12 شهریور با تیم ملی چین در شهر ژنگژو مرکز ایالت هنان و روز ۱۶ شهریور با تیم ملی کره جنوبی در سئول دو دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد و روز 17 شهریوربه ایران بازمی گردد.