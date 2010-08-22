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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال دوم شهریور اعلام می شود

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال دوم شهریور اعلام می شود

اسامی بازیکنان تیم ملی برای انجام دو دیدار تدارکاتی مقابل چین و کره جنوبی روز سه شنبه دوم شهریور ماه اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده مدیر امور رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران با اعلام این خبر گفت : افشین قطبی و کادر فنی تیم ملی برای دو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل تیم های چین و کره جنوبی  23 بازیکن شامل سه دروازه بان و 20 بازیکن را درنظر گرفته اند که اسامی آنان روز سه شنبه پس از برگزاری هفته ششم رقابت های لیگ برتر، اعلام می شود.

وی تصریح کرد: نفراتی که دعوت خواهند شد، روزهای یکشنبه و دوشنبه قبل ازعزیمت به چین سه جلسه تمرین در آکادمی فوتبال خواهند داشت.

تیم ملی فوتبال ایران روز 12 شهریور با تیم ملی چین در شهر ژنگژو مرکز ایالت هنان و روز ۱۶ شهریور با تیم ملی کره جنوبی در سئول دو دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد و روز 17 شهریوربه  ایران بازمی گردد.
کد مطلب 1138309

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