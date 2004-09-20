به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل بيانيه دوازدهمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري كه امروز و در پايان اجلاس منتشر شد به اين شرح است:
در نخستين روزهاي شعبان المعظم و در ايام فرخنده ولادت اختران تابناك امامت و ولايت، حضرت سيد الشهدا و امام سجاد و ابوالفضل العباس عليهم السلام و روز پاسدار و جانباز، دوازدهمين اجلاس رسمي خبرگان رهبري «دوره سوم»تشكيل گرديد و منتخبان ملت شريف ايران براي انجام وظيفه سنگيني كه در باره رهبري نظام اسلامي بر عهده گرفتهاند به بحث و بررسي پرداختند.
اجلاس رسمي مجلس خبرگان كه سالانه در دو نوبت برگزار ميشود، فرصت مناسبي است تا جمعي از فرزانگان ملت به بررسي مسائل كلان كشور پرداخته و از روند صحيح اداره كشور بر مبناي شرايط و ضوابط خاصي كه براي رهبري اسلامي ضروري است، اطمينان حاصل كنند، نهاد خبرگان هرچند در باره مسائل جاري كشور مستقيما مسئوليتي برعهده ندارد،ولي پشتوانه استواري براي استمرار رهبري در جمهوري اسلامي ميباشد و در تقويت و تحكيم رهبري نقش مؤثري ميتواند داشته باشد.
اينك مجلس خبرگان، مطالب زير را مورد تاكيد قرار ميدهد:
1 - موفقيتهاي جمهوري اسلامي ايران در طول بيست و پنج سال گذشته در ابعاد علمي،پژوهشي و خود اتكايي و حركت به سمت عزت، استقلال و توليد علم و معرفت و فنآوري و نيز تقويت بنيه دفاعي كشور، آينده درخشاني را نويد ميدهد. اميد است مسئولان محترم، ابعاد مختلف اين موفقيتها را بازگو نموده و از عزم و اراده فولادين ملت و از تواناييها و خلاقيتهاي نسل جوان براي غلبه بر كاستيها كمك بگيرند.
2 - استفاده صلح آميز از انرژي هستهاي و مواهب الهي حق طبيعي و مسلم همه ملتها است و ملت ايران در اين رابطه از حقوق حقه خود چشم پوشي نخواهد كرد و از مسئولان نظام ميخواهد كه در برابر باج خواهيها و دسيسههاي آمريكا و صهيونيزم مقاومت كنند و از همه دست اندركاراني كه در دستيابي به فنآوري هستهاي افتخار آفريدهاند صميمانه تشكر و قدرداني مينماييم و بر خلع سلاح اتمي رژيم غاصب صهيونيستي و عاري سازي منطقه خاورميانه از هرگونه سلاحهاي كشتار جمعي تاكيد نموده و اين را شرط هرگونه اعتمادسازي و امنيت منطقه ميداند.
3 - هفته دفاع مقدس كه يادآور دوران هشت سال مجاهدتها و فداكاري هاي نيروهاي مسلح و ملت شريف ايران اسلامي است را گرامي ميداريم و به روح بلند امام راحل و شهيدان والا مقام درود ميفرستيم و بر تداوم راه آن پاك باختگان و حفظ آثار دفاع مقدس و نهادينه كردن فرهنگ فداكاري و مقاومت و تقويت روح ايثار و شهادت تاكيد مينماييم.
4 - قدس شريف يكي از مهمترين مسائل اديان بزرگ آسماني و بخصوص دنياي اسلام است. قدس شريف به همه مسلمانان عالم و به همه انسانهاي آزاديخواه تعلق دارد و پايگاه بزرگ توحيد است. اشغالگران روسياه و حاميان جنايتكار آنان بدانند با كشتن و ويران كردن و به خاك و خون كشيدن ملت مظلوم فلسطين مشعل فروزان انتفاضه ملت فداكار فلسطين هرگز خاموش نخواهد شد.
5 - اشغال سرزمين مقدس عراق و جنايات و كشتار مردم بيگناه و حمله و تجاوز به نجف اشرف و هتك حرمت مقدسات اسلامي نشاندهنده خوي تجاوزگري مدعيان دروغين دموكراسي و حقوق بشر است.
ملت غيور عراق با وحدت و انسجام خود تحت زعامت مرجعيت ديني و روحانيت اصيل اسلامي استقلال و آزادي خود را به دست خواهد آورد و دست پليد استعمار و استكبار را از سرزمين مقدس خود كوتاه خواهد كرد.
6 - حفظ، صيانت، تعميق و گسترش فرهنگ عميق اسلامي و مبارزه با تهاجم و ابتذال فرهنگي عامل بقا و تداوم حيات سياسي و اجتماعي و فرهنگي و هويت ملي و انقلابي ما خواهد بود. لذا بر همگان لازم است تا در كليه عرصهها به پاسداري و دفاع از فرهنگ غني اسلامي و مبارزه با نابسامانيها و توطئههاي فرهنگي تلاش كنند و اجازه ندهند تا فريب خوردگان و مدعيان جدايي دين از سياست و مزدوران اجانب خواستههاي خود را بر ملت ما تحميل كنند.
7 - در سال پاسخگويي انتظار ميرود مسئولان نظام نسبت به تامين نيازها و ضرورتهاي جامعه بخصوص نسل جوان تدابير لازم انديشيده و با برنامهريزي نسبت به ايجاد اشتغال و رفع تبعيض و محروميت و مبارزه با تورم و بيكاري و فساد و قاچاق كالا و مواد مخدر اقدام نموده و با بكارگيري نيروهاي كيفي و تحصيلكرده و رعايت اصل شايسته سالاري در پستها و مسئوليتهازمينه را براي تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله فراهم نمايند و از دولت محترم ميخواهيم نسبت به بازسازي و ساماندهي شهرستان بم تسريع و به امنيت اجتماعي و مبارزه با باندهاي شرارت و شبكههاي قاچاق مواد مخدر و فساد اقدامات لازم و جدي انجام تا موجب خشنودي جامعه شود و در دفاع از حقوق حقه ملت ايران در مجامع منطقهاي و بينالمللي مخصوصا نسبت به جزاير سه گانه ايراني كه هميشه جزوي از خاك ايران اسلامي بوده و خواهد بود با قاطعيت و تلاش مضاعف پيگيري نمايد.
8 - ضمن آرزوي موفقيت براي مجلس هفتم اميد است كه مجلس به نيازهاي واقعي مردم توجه و در جهت حل مشكلات جامعه و رفع فقر ومحروميت و تامين عدالت اجتماعي و ارتقاي فرهنگي و فكري و خدمت به مردم و اعتمادسازي اقدام نموده و فضاي كشور را به سمت كار و تلاش و جهاد و فداكاري سوق دهند و اجازه ندهند كه بازيهاي سياسي و جناحي فضاي جامعه را غبارآلود و تلخ كند و از دستگاه قضايي انتظار ميرود با جديت و دقت بيشتر در زمينه تامين عدالت و احقاق حقوق مردم و پيشگيري از جرم و فساد بويژه جرائم سازمان يافته، اقدام نمايند.
9 - در آستانه بازگشايي مدارس و دانشگاهها و حوزهها و شروع سال تحصيلي 83 - 84 قرار داريم و فرصت خوبي است تا مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاهها و حوزهها در جهت رشد و پويايي علمي و كسب دانش و معرفت بيشتر تلاش نموده و مسائل جوانان و سرنوشت آيندهسازان كشور را جدي گرفته و به سوالات و نيازهاي نسل جوان كشور پاسخگو باشند و بر تبيين و ترويج و تقويت بينش و بصيرت ديني آنها بيفزايند تا با تلاش و فداكاري و جهاد علمي شاهد توفيقات بيشتر جوانان فرهيخته ميهن اسلامي و رشد شاخصهاي علمي و پيشرفت فنآوري در كشور باشيم.
10- حجاب، يكي از ضروريات اسلام است و رعايت آن جزء وظايف هر فرد مسلماني است. مبارزه فرانسه و غرب با حجاب اسلامي در حقيقت مبارزه با اسلام و روح آزاديخواهي و دموكراسي و حقوق حقه شهروندان مسلمان فرانسوي است . لذا انتظار ميرود كه دولتمردان غربي به جاي ستيزه گري با اسلام و مظاهر اسلامي به فكر عدالتخواهي و حفظ حرمت و كرامت انسانها و شهروندان خود باشند.
در پايان ياد امام راحل و همه شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي را گرامي داشته و سلامت و سربلندي را براي ملت ايران در سايه عنايات حضرت بقيهالله ارواحنا فداء و رهبري حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي از خداوند متعال مسئلت مينمائيم.
به اميد روزي كه ملتهاي ستم ديده و رنج كشيده در پرتو خورشيد عدالت گستر مهدي موعود(عج) از زير بار ستم درآيند. كه نيمه شعبان نويد بخش اين پيروزي است مجلس خبرگان فرارسيدن اين ايام فرخنده را به عموم ملت شريف ايران، مراجع تقليد و رهبر معظم انقلاب حضرت آيتالله خامنهاي تبريك گفته و سربلندي و عزت و اقتدار امت اسلامي و ميهن بزرگ اسلامي را از خداوند متعال مسئلت مينمايد.
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