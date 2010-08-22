به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اردلان مشاور معاون بهداشتی و سرپرست هیئت اعزامی گفت: ارسال اقلام دارویی، اعزام تیم‌های بهداشتی و درمانی و احداث بیمارستان صحرایی از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت برای سیل‌زدگان پاکستانی است که چگونگی انجام آنها در دیدار این هیئت با مقامات وزارت بهداشت پاکستان بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه تیم پزشکی ایران به استان سینک که بیشترین آسیب را در سیل پاکستان متحمل شده اعزام خواهد شد، افزود: ملاقات با مسئولان سازمان جهانی بهداشت و سازمانهای درگیر ارائه خدمت به سیل‌زدگان پاکستانی از برنامه‌های دیگر هیئت اعزامی است.

سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: تا کنون چهار محموله اقلام امدادی از طرف سازمان هلال احمر کشورمان به پاکستان ارسال شده و اولین محموله دارویی وزارت بهداشت نیز تا یکی دو روز آینده با هماهنگی این سازمان به کشور سیل‌زده پاکستان ارسال می‌شود.

وی گفت: اعضای هیئت اعزامی متشکل از دکتر معصومی اصل و دکتر زهرایی از مرکز مدیریت بیماریها، دکتر معصومی و دکتر سرور از مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، مهندس آقازاده از مرکز سلامت محیط کار و یک نفر از اداره کل حراست است.

سیل پاکستان علاوه بر تخریب 900 هزار منزل مسکونی در چهار استان بزرگ این کشور منجر به کشته شدن 1500 نفر و آواره شدن 15 میلیون نفر از پاکستانی‌ها شده است.