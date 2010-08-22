به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه از نظرات اهالی صنعت چاپ اعم از چاپخانه‌داران،‌ صحافان، لیتوگرافان و ناشران قرآنی برای بهتر برگزار شدن این مسابقات که امسال برای اولین‌بار در جهان و به مناسبت برگزاری دهمین دوره جشنواره صنعت چاپ ایران، مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف برپا خواهد شد بهره گرفته می‌شود.

این نشست از ساعت 21 تا 23 در مصلای تهران در سالن مراسم نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، شبستان، مقابل محراب برگزار می‌شود.

همچنین محمد رضا پور معین دبیر مسابقه چاپ مصحف شریف اعلام کرد: فراخوان دریافت قرآن به چاپخانه‌های کشورهای مختلف جهان ارسال شده است و انتظار می‌رود از حضور در این مسابقات استقبال به‌عمل آید.

وی افزود: اطلاع‌رسانی شرکت در این جشنواره نیز به روزنامه‌های عرب‌زبان و انگلیسی زبان کشورهای مختلف ارسال و همچنین با چاپخانه‌داران کشورهای مختلف ارتباط لازم انجام شده است.

نخستین دوره مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف به همت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از 17 تا 20 آبان برگزار می‌شود.

