درصد بالایی از متکدیان لرستان معتاد هستند

علی چراغیان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در زمینه ایجاد مرکز نگهداری معتادین در استان، اظهار داشت: یکی از مشکلات ما در بحث سرقت و تکدی گری و ... همین وجود معتادان در سطح جامعه است.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم معتادان را از سطح استان جمع آوری کنیم و پیگیری های لازم در این زمینه صورت گیرد در زمینه ساماندهی معتادان گام خوبی برداشته ایم.

درصد بالایی از متکدیان در لرستان را معتادان تشکیل می دهند

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به ایجاد اردوگاههای نگهداری معتادان در 12 شهر بزرگ کشور، گفت: ایجاد مرکز بازپروری در استان لرستان با این موضوع منافاتی ندارد چرا که این امر در حوزه استان باید اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه درصد بالایی از متکدیان در لرستان را معتادان تشکیل می دهند، بیان داشت: فرهنگ مردم در این استان دلسوزی و محبت است که این امر از سوی بسیاری از این متکدیان مورد سوء استفاده قرار می دهد.

چراغیان با تاکید بر اینکه باید قبح کمک به متکدیان در استان در جامعه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود، خواستار مشارکت رسانه ها و به ویژه صدا و سیما در این زمینه شد.

متکدیان حرفه ای به مراجع قضایی معرفی می شوند

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بر ضرورت مقابله با رشد پدیده تکدی گری در این استان تاکید کرد و گفت: از این پس متکدیانی که سه بار از سوی متولیان جمع آوری شده باشند در صورت تکرار مجدد باید توسط شهرداری به مراجع قضایی تحویل داده شوند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ساماندهی متکدیان در استان باید مستمر باشد، عنوان کرد: لازم است دستگاههای اجرایی مختلف دست اندر کار در این زمینه توجه جدی به این موضوع داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه پیگیری ساماندهی امور متکدیان باید همه جانبه باشد، عنوان کرد: باید در زمینه جمع آوری متکدیان موجود و فرهنگ سازی در این زمینه تلاش بیشتری از سوی متولیان مختلف انجام شود.

برخورد با متکدیان مهاجر و غیربومی در لرستان ضروری است

چراغیان بیان داشت: دستگاههای حمایتی باید در این راستا افراد نیازمند واقعی را شناسایی کنند و سپس از میان این افراد پالایش های لازم برای تحت پوشش قرار گرفتن صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اولویت در جمع آوری متکدیان در شهرهای بالای 200 هزار نفر است، افزود: در این میان شهر خرم آباد به عنوان مرکز لرستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از متکدیان غیر بومی و مهاجر به عنوان یک معضل یاد و بر ضرورت برخورد و جمع آوری متکدیان حرفه ای و مهاجر در سطح استان تاکید کرد و خواستار هماهنگی دستگاهها در این زمینه شد.