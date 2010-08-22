متکدیان در صورت تکرار جرم به مراجع قضایی معرفی می شوند

فرماندار خرم آباد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به وضعیت جمع آوری متکدیان در استان خاطر نشان کرد: متاسفانه در حال حاضر عمده کار جمع آوری متکدیان در لرستان تنها بر عهده شهرداری و بهزیستی است و نیروی انتظامی کمتر در این زمینه فعالیتی را انجام می دهد.

حسن شریعت نژاد با اشاره به جمع آوری بیش از 55 متکدی در سطح استان لرستان در مرداد ماه سال جاری عنوان کرد: همچنین دراین مدت بیش از 41 کودک خیابانی تحویل بهزیستی داده شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر سیمای شهر از نظر وجود متکدیان وضعیت بهتری را نسبت به گذشته پیدا کرده است، بیان داشت: شهرداری باید در صورت تکرار جرم و انجام تکدی گری از طرف متکدیان آنها را تحویل مراجع قضایی دهند.

فرماندار خرم آباد با اشاره به اینکه متاسفانه در سال جاری 20 نفر متکدی در استان برای بار دوم توسط شهرداری تحویل بهزیستی استان داده شده است، بیان داشت: همچنین تعداد 26 نفر نیز در همین مدت برای بار سوم از سوی شهرداری به مراکز تحت پوشش بهزیستی تحویل داده شده اند.

شریعت نژاد خاطرنشان کرد: در صورتیکه هر متکدی بیش از سه بار توسط شهرداری از سطح شهر های لرستان جمع آوری شده باشد ولی این وضعیت ادامه داشته باشد این افراد باید تحویل مراجع قضایی داده شوند.

وی از وجود متکدیان معتاد در سطح شهر خرم آباد به عنوان یک معضل اساسی یاد کرد و گفت: متاسفانه در حال حاضر مکانی برای نگهداری این افراد وجود ندارد.