قطبی بر حمایت از تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی روز یکشنبه اظهار داشت: حمایت از تیم ذوب آهن درمرحله پایانی رقابتهای جام قهرمانان باشگاه های آسیا را وظیفه خود می دانیم و امیدواریم باشگاه های لیگ برتر و تیم ملی به حمایت از یکدیگر ادامه دهند تا موفق به ساختن بهترین تیم آسیا شویم .

قطبی درباره جلسه روز شنبه کمیته فنی در مورد همکاری با باشگاه ذوب آهن افزود: ذوب آهن دیدارهای حساسی درلیگ قهرمانان آسیا درپیش دارد. با توجه به اینکه این تیم چند بازیکن کلیدی در تیم ملی دارد و دیدارهای تیم ملی درچین و کره جنوبی و نیز رقابتهای غرب آسیا در اردن با مسابقات حساس ذوب آهن تداخل پیدا می کند، کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت درجهت همکاری با این باشگاه تعداد انتخاب های خود را از ذوب آهن محدود و به این تیم فرصت دهد که خود را به بهترین نحو برای دیدار مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.

قطبی درپایان برای تیم فوتبال ذوب آهن درلیگ قهرمانان باشگاه های آسیا آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند نماینده شایسته ای برای فوتبال باشگاهی ایران در این رقابتها باشد.