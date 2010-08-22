سرعت اینترنت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را مشکل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدرضا تجلی پور ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی طرح هدفمند کردن یارانه ها در فرمانداری کرج اظهار داشت: باید مسئولان برای مشکل سرعت اینترنت در شهرستانهای تهران بخصوص در روستاها در راستای اجرای بهینه طرح هدفمندی یارانه ها و اعلام اطلاعات خانوار از طریق اینترنت اقدام کنند.

وی افزود: طرح هدفمندسازی یارانه ها پس از بررسیهای کارشناسانه اجرایی شده و به هیچ وجه تورم زا نیست و این موضوع باید به بهترین شکل ممکن برای مردم اطلاع رسانی شود.

وی ادامه داد: مهلت افتتاح و معرفی حساب بانکی برای مشارکت در این طرح در سایر استانهای کشور پایان یافته است.

تجلی پور بیان داشت: افتتاح و معرفی این حساب در استان تهران از 25 مرداد ماه سال جاری آغاز شده و با توجه به شرایط منطقه تا سوم شهریور ماه جاری ادامه دارد.

50 درصد مردم استان تهران درطرح یارانه هاحساب بانکی باز کردند

تجلی پور گفت: تا کنون 51.4 درصد از خانوارهای ساکن در این استان برای بهره مندی از طرح هدفمند کردن یارانه ها نسبت به افتتاح و معرفی حساب بانکی خود اقدام کرده اند.

وی افزود: براساس بررسیهای انجام شده سه میلیون و 100 هزار خانوار در استان تهران مشمول طرح هدفمند کردن یارانه هستند.



