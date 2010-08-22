پیروزی کوبا برابر آرژانتین شانس صعود ایران را به حداقل رساند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، در این دیدار که امروز یکشنبه در سالن "توآ پایو" برگزار شد، کوبا در سه ست متوالی با نتایج 25 بر 22، 25 بر 23 و 25 بر 23 مقابل آرژانتین به برتری رسید.

کوبا فردا دوشنبه در گروه B این رقابت ها با ایران دیدار می کند. ایران در روز نخست بازی ها با نتیجه 3 بر صفر مقابل آرژانتین تن به شکست داده است. تیم کشورمان برای صعود از این گروه کار بسیار سختی دارد و باید کوبا را با نتیجه ای بهتر از شکستی که برابر آرژانتین داشت ببرد تا شانس صعود پیدا کند.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.