به گزارش خبرنگار مهر، در این مجله مطالب مختلفی در زمینه‌‌های اندیشه و ادبیات می‌توان خواند که از آن جمله می‌توان به مقولات"امام خمینی (ره) و نهضت پانزده خرداد"، "امانتدار امام"، "گردشهای زمانه در ادبیات جهان"، "86 سال جلاله‌گی"، "قشربندی فرهنگی و شکاف طبقاتی در ایران معاصر" و "گردشهای زمانه در اندیشه جهان عرب" اشاره کرد که در هر کدام چندین مقاله به چشم می‌خورد.

حسین آهی، رضا داوری اردکانی، اسماعیل امینی، حسن بلخاری، محمد علی بهمنی، حمید سبزواری، محمدرضا سنگری، علیرضا قزوه، حسین کچویان، علی معلم دامغانی، علی موسوی گرمارودی و یوسفعلی میرشکاک از شاعران، نویسندگان و پژوهشگرانی هستند که آثارشان در این شماره از "زمانه" به چاپ رسیده است.

در بخش "گردش زمانه در ادبیات جهان" با مقاله "نوشتن برای فرار از فراموشی" به زندگی و آثار هرتا مولر نویسنده آلمانی-رومانیایی پرداخته شده است.

مجله"زمانه" در 141 صفحه و به قیمت 2000 تومان به چاپ رسیده است.

