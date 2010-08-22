انجام 40 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری بعد از ظهر یکشنبه و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: در راستای کنترل قیمتها و تنظیم بازار و با همکاری مجامع امور صنفی بیش از 40 هزار مورد بازرسی در سال 89 از بازار و واحدهای صنفی استان کردستان صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: افزایش شمار بازرسی ها در استان کردستان که منجر به افزایش همکاری و تعامل مردم برای نظارت بیشتر بر وضعیت بازار شده است، باعث تنظیم و کنترل قیمت انواع محصولات مورد نیاز مردم به ویژه کالاهای اساسی خانواده ها شده و این روند در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان گفت: در حال حاضر 44 بازرس سازمان بازرگانی و 40 بازرس مجامع امور صنفی در استان کردستان فعالیت می کنند که تنها در سال جاری نیز بیش از 170 نفر به صورت افتخاری کارت بازرسی سازمان را تحویل گرفته و ما را در کنترل هر چه بهتر قیمتها در بازار همکاری می کنند.

اسراری با اشاره به ثبت بیش از دو هزار و 381 مورد تخلف در میان بازرسی ها صورت گرفته در سطح استان کردستان در سال جاری، خاطرنشان کرد: در همین ایام تعداد دو هزار و 46 پرونده مربوط به افراد متخلف نیز تشکیل شده است که ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده بالغ بر سه میلیارد و 323 میلیون ریال است.

وی همچنین با اشاره به همکاری و تعامل بسیار خوب مردم در راستای گزارش تخلفات احتمالی در بازار، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار 249 مورد گزارش مردمی تخلفات در بازار دریافت شده است که 625 گزارش منجر به تشکیل پرونده شده و هم اکنون در حال طی مراحل قانونی برای برخورد با افراد متخلف است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان و همچنین بازگشایی مدارس، گفت: این طرح نیز از ششم مرداد ماه آغاز و تا دوم مهر ماه ادامه خواهد داشت که خوشبختانه با توجه به اقدامات و برنامه های سازمان بازرگانی و همکاری مجامع امور صنفی شاهد بروز کمترین مشکلی در بازار بوده ایم.