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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

نوری مدیرعامل سازمان خصوصی سازی شد

نوری مدیرعامل سازمان خصوصی سازی شد

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیمان نوری معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان خصوصی سازی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پذیرش درخواست بازنشستگی غلامرضا کردزنگنه از مدیرعاملی سازمان خصوصی سازی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیمان نوری مدیرعامل بانک رفاه کارگران جایگزین وی در این سازمان شد.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی، کردزنگنه را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان خصوصی نیز در روزهای آینده برگزار می‌شود.



پیمان نوری مدیرعامل جدید سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمانی نو پا با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه است، در عین حال به شدت نیز زیر ذره بین مجلس قرار دارد، ضمن اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی در دستور کار این سازمان است.

غلامرضا حیدری کردزنگنه از اوایل شروع به کار دولت نهم تاکنون ریاست سازمان خصوصی سازی را برعهده داشته است. وی پیش از این سمت، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور بود.

کد مطلب 1138340

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